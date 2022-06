Jurriën Timber na lofzang: ‘Dat zijn wel heel veel complimenten’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 08:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:19

Daley Blind was na afloop van de klinkende zege in de Nations League op België (1-4) lyrisch over Jurriën Timber. De 32-jarige verdediger hoopt ook komend seizoen nog steeds met zijn ploeggenoot bij Ajax samen te spelen. “Ik kan alleen maar zeggen dat Ajax zijn best moet doen om hem te houden”, aldus Blind.

Timber is zonder twijfel een van de meest gewilde spelers van Ajax op het moment. De Amsterdammers zijn in een hevige strijd verwikkeld geraakt met Manchester United om de handtekening van de verdediger. “Nee, hij is nog niet klaar voor de Premier League”, zei Blind grappend op de persconferentie na afloop van de overtuigende zege op België. “Hij is wijs genoeg om zijn eigen keuze te maken. Ik hoef niet uit te leggen wat voor talent en wat voor speler hij is.”

“Hij is ontzettend belangrijk bij ons”, vervolgde Blind zijn lofzang. “Wat hij vanaf het begin laat zien is ongelooflijk. Natuurlijk hoop ik als ploeggenoot dat hij nog een jaartje bij ons blijft, maar ik kan daar geen invloed op uitoefenen. Ik kan alleen maar zeggen dat Ajax zijn best moet doen om hem te houden. Hij is vanaf het begin altijd stoïcijns geweest, werkt hard en klaagt nooit. Een goede jongen die altijd beter wil worden. Zo is het wel genoeg, denk ik.” De lovende woorden van Blind werden gewaardeerd door Timber, die ook aanwezig was op de persconferentie. “Dat zijn wel heel veel complimenten”, zei de twintigjarige verdediger met een grote lach.