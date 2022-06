Belgische kranten zien wake-up call: ‘Spelers zijn over hun hoogtepunt heen’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 07:44 • Jordi Tomasowa

België kreeg vrijdagavond tijdens de 128ste Derby der Lage Landen een flink pak slaag van het Nederlands elftal (1-4). De Vlaamse en Waalse media staan uitgebreid stil bij de ontluisterende nederlaag van de ploeg van bondscoach Roberto Martinez. "De feestavond van de Rode Duivels tegen Nederland is op een enorme ontnuchtering uitgedraaid", zo valt er onder meer te lezen.

Het Nieuwsblad stelt dat de afstraffing door Oranje een wake-up call voor België is. “We zijn zes maanden voor het WK in Qatar en de Gouden Generatie kreeg van Nederland zijn meest pijnlijke pandoering: 1-4. Beter een goeie buur, dan een verre vriend. De Hollanders hebben die rol de voorbije jaren met verve vertolkt. De Rode Duivels waren jarenlang superieur en Nederland werd een nederig land.”

De Standaard spreekt over een treurmars die door de Rode Duivels is ingezet richting het WK in Qatar. “Een 4-2-zege tegen Nederland gaf in 2012 vleugels aan de Rode Duivels, een 1-4-nederlaag tegen datzelfde Oranje zet de huidige generatie spelers voor de spiegel. Niemand kan om de vaststelling heen dat de Belgische topspelers uit vorm of over hun hoogtepunt heen zijn.” De krant is ook kritisch op bondscoach Roberto Martinez. “In een muisstil Koning Boudewijnstadion viel ook op dat Martinez de tactische flexibiliteit mist om een zwalkende ploeg stabieler te maken.”

“Zo’n blamage in Brussel was bijzonder lang geleden”, schrijft Sporza. “De feestavond van de Rode Duivels tegen Nederland is op een enorme ontnuchtering uitgedraaid. Zou het aan een gebrek aan motivatie gelegen hebben dat de Duivels allerminst de rug konden rechten? Memphis liet de Belgische defensie met schaamrood op de wangen achter. Zelfs Thibaut Courtois had hier de boel niet kunnen redden”, wordt er gedoeld op de uitstekende prestatie van de doelman in de Champions League-finale.

Voor de Waalse krant La Dernière Heure was het Nederlands elftal vrijdagavond simpelweg gemotiveerder dan de Rode Duivels. “Ze wilden zich laten zien en vijf maanden voor het WK een signaal afgeven: Oranje wordt een goede outsider in Qatar. De Belgen waren met hun hoofd eerder in Dubai of een ander zonnig oord waar ze naartoe kunnen na deze Nations League-wedstrijden waar ze niet op zitten te wachten.”