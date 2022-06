Kraay ziet een positie bij Oranje waar De Ligt ‘absoluut niet kan spelen’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 00:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:29

Hans Kraay junior denkt niet dat Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij erg hoeven te vrezen voor hun WK-kansen, ondanks het feit dat de verdedigers vrijdagavond tegen België (1-4) op de bank werden geposteerd door Louis van Gaal. De Oranje-volger denkt aan de andere kant wel dat concurrent Jurriën Timber steeds dichter tegen een vaste plaats zit in de defensie van het Nederlands elftal.

"Ik denk dat Timber een buitensporige centrale verdediger is die, ja wat moet je erop plakken. Maar waar ze wel veertig miljoen euro plus voor gaan bieden", hint Kraay bij ESPN op een eventueel zomers vertrek van Timber bij Ajax. "Omdat hij gewoon modern is. Hij is snel, comfortabel aan de bal, geeft goede rugdekking. Hij zegt tegen zijn backs: 'ga maar, wij lossen het samen (met Lisandro Martínez bij Ajax, red.) wel op', Dus buitensporig goed", deelt Kraay complimenten uit aan de centrumverdediger van Ajax en het Nederlands elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hans Kraay junior denkt dat Stefan de Vrij nog niet hoeft te vrezen bij Oranje.

Presentator Jan Joost van Gangelen komt na de lofzang op Timber gelijk met een vraag richting Kraay: "Gaat dit gevolgen hebben voor De Ligt en De Vrij?" Kraay denkt echter dat de twee verdedigers nog wel het nodige krediet hebben bij Van Gaal. "Als we Van Gaal vanavond horen en die vraag zou gesteld worden, dan zou hij zeggen: 'weet je, het is alleen maar goed voor de concurrentie'. Maar ze (Timber en Nathan Aké, red.) hebben zich wel laten zien. Het is geen krokettenploeg dat België." Van Gangelen stelt gelijk nog maar een prangende vraag: "Is dit nu einde De Vrij en De Ligt, denk je?"

Kraay heeft daar een duidelijk antwoord op: "Nee, nee, nee, dat zou onzin zijn. De Vrij heeft gewoon een geweldig seizoen gehad, ik heb hem heel veel zien spelen. Dat zou echt belachelijk zijn om dat te zeggen. De Ligt heeft een behoorlijk seizoen gehad. Maar De Vrij kan ook nog aan de buitenkant van Virgil van Dijk spelen. Maar De Ligt kan absoluut niet op de plek van Aké (aan de linkerkant van de verdediging, red.) spelen. Dat kan hij echt niet", zo besluit de stellige Kraay.