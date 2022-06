‘Groter talent dan Rodrygo’ lijkt hard op weg naar handtekening bij PSV

Zaterdag, 4 juni 2022

PSV staat op het punt om zich voor minimaal één (en mogelijk zelfs twee) seizoenen te verzekeren van de diensten van Savinho, zo meldt de Braziliaanse tak van GOAL. Het achttienjarige toptalent wordt door de City Football Group voor 6,5 miljoen euro ingelijfd bij Atlético Mineiro en vervolgens direct uitgeleend aan PSV. De mogelijke komst van Savinho hangt al sinds februari in de lucht en leek eerder nog afgeketst.

Het Eindhovens Dagblad voegt toe dat een akkoord tussen PSV en de City Group niet bevestigd wordt vanuit het Philips Stadion, maar in Brazilië weten de media het zeker: Savinho begint in Noord-Brabant aan zijn Europese voetbalreis. De City Group heeft diverse clubs in bezit, waarvan Manchester City verreweg de grootste is, maar Savinho wordt naar verluidt aangetrokken door Troyes, een club die eveneens onderdeel is van het concern. Voor 6,5 miljoen euro krijgt de Franse Ligue 1-club 87,5 procent van de transferrechten, een deal die al rond zou zijn en bovendien middels bonussen met nog eens 6 miljoen euro kan oplopen.

Een maand geleden bevestigde het Eindhovens Dagblad dat Savinho zich 'dolgraag' bij de Braziliaanse enclave van PSV voegen. De Eindhovenaren hebben met André Ramalho, Mauro Júnior en Carlos Vinícius al enkele Brazilianen in de gelederen. Aanvankelijk ging de krant nog uit van een plek in het beloftenelftal, maar in Brazilië is men zo overtuigd van het talent van Savinho dat hij in de A-selectie wordt verwacht.

Savinho is een linksbenige rechtsbuiten en werd door Jorge Sampaoli onlangs vergeleken met Rodrygo. Volgens de coach van Olympique Marseille is Savinho zelfs beter dan zijn landgenoot van Real Madrid. In 29 wedstrijden namens Alético Mineiro liet de in 2004 geboren Savinho pas één doelpunt noteren. Sávio heeft zes jeugdinterlands voor Brazilië Onder 16 achter zijn naam staan, waarin hij vier keer scoorde.