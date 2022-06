Louis van Gaal is zeer positief: ‘Dat is ongelooflijk, hoe die twee speelden’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:07

Louis van Gaal steekt direct na afloop van de glansrijke zege in België (1-4) de loftrompet over een tweetal uitblinkers. Frenkie de Jong en Steven Bergwijn speelden volgens de bondscoach van Oranje een doorslaggevende rol in het behalen van de enorme openingsoverwinning in de Nations League. "Je doet het altijd met het collectief, maar er zijn altijd uitblinkers", aldus Van Gaal bij de NOS.

"In dezen zijn dat weer Frenkie de Jong en Steven Bergwijn", vervolgt de keuzeheer. "Dat was ongelooflijk, hoe die twee speelden." Hoe Bergwijn dat (na zijn eerdere hoofdrol tegen Noorwegen) opnieuw zo goed oppakte ondanks een totaal gebrek aan speeltijd bij Tottenham Hotspur? "Ik begrijp dat niet, dat is wat ik alleen maar kan zeggen. Bij Tottenham heb je natuurlijk ook heel veel keus, dus dat is niet zo gek, maar voor ons is hij goud waard, zeker op de manier waarop wij spelen. Ik vond hem vandaag zijn beste wedstrijd spelen."

??? “Ik vind het héél belangrijk dat we vandaag gewonnen hebben. Want België is de nummer twee van de wereld en het geeft zoveel vertrouwen om in dit systeem te spelen”, aldus bondscoach Louis van Gaal over het pak slaag dat Oranje België gaf (4-1). Meer: https://t.co/cKYqT5o8GL pic.twitter.com/vbKbF6GOLr — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 3, 2022

Over De Jong kent Van Gaal überhaupt geen twijfels. "Frenkie is eigenlijk altijd raak in Oranje", weet de bondscoach, die de middenvelder van Barcelona dan ook in zijn favoriete rol laat spelen. "Ik weet wat Frenkie het best kan. Dat weet ik, en ik probeer hem in zijn kracht te zetten. Maar ik doe dat niet, hij is gewoon hartstikke goed. Dat heeft ook met de tegenstander te maken, waarom ik nu zo speelde. Dat is de tactische variant, je kan niet altijd hetzelfde spelen, met geen een systeem, want je moet altijd kijken naar de kwaliteiten van de tegenstander."

Van Gaal wil ook in minder belangrijke duels zo min mogelijk wisselen. "Ik ben van automatismen. Ik denk dat als je minder wisselt, dat het team dan sterker wordt. Maar ze moeten het wel kunnen opbrengen, en je zag in de tweede helft dat de vermoeidheid er toch wel in sloop. Je zag het aan Nathan Aké, die speelt ook niet veel, en die hield het niet vol, terwijl die ook een hele goede wedstrijd speelde."

Van Gaal weet dat de prachtzege op België enorm belangrijk kan zijn voor de steun binnen de spelersgroep voor zijn 1-3-4-1-2-systeem. "Dat is een proces en het hangt natuurlijk af van de resultaten", zegt de coach. "Nu was het goed en tegen Duitsland (1-1) was het eigenlijk ook goed. Die hadden we moeten winnen, want we hadden daar gewoon een penalty verdiend. Ik vind het heel belangrijk en ik ben heel blij dat we vandaag gewonnen hebben, want het is de nummer twee van de wereld, en dat geeft zoveel vertrouwen om in dit systeem te spelen. Maar we moeten niet vergeten dat België ook in dit systeem speelde, dat maakt het allemaal wat makkelijker. Althans, dat vind ik."