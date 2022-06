Kraay opent met lofzang na meesterlijk optreden: ‘Moet je Van Gaal nageven’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 23:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:40

Hans Kraay junior is vrijdagavond zeer te spreken over het optreden van Steven Berghuis in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen België (1-4). De analist en verslaggever van ESPN zag de middenvelder in een meer controlerende rol een uitstekende wedstrijd afleveren in Brussel. Kraay denkt dat Berghuis er goed opstaat bij bondscoach Louis van Gaal in aanloop naar het WK in Qatar.

"Berghuis heeft de afgelopen weken, en dat zag je ook aan zijn gezicht. Want dat zie je heel snel aan zijn gezicht, als hij bij Ajax niet helemaal top in zijn vel zit. Er zat heel veel frustratie in", opent Kraay zijn relaas over de middenvelder annex vleugelaanvaller van Ajax en Oranje. "En dat moet je Van Gaal wel nageven. Fel afjagen, de gretigheid spatte er af. Maar ook de klasse, want waar hij nu aan de bal komt (net voor de middenlijn, red.) speelde Berghuis op de plek van Ryan Gravenberch bij Ajax", zegt Kraay terwijl hij een diepe pass laat zien van de middenvelder.

Hans Kraay junior is zeer onder de indruk van het optreden van Steven Berghuis.

"Van Gaal heeft eigenlijk Berghuis en Frenkie de Jong en Klaassen in een soort roterend middenveld gezet", gaat Kraay verder met zijn analyse over Oranje. "Constant door elkaar heen mogen bewegen, dan is het Berghuis links in de controle aan de bal, dan is het Frenkie links in de controle aan de bal. dan verovert Klaassen de bal. We hadden twee hele goede passers op het middenveld: Frenkie en Berghuis. En Klaassen als de loper en een beetje de sloper", aldus Kraay.