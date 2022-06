Van der Vaart lacht: ‘Hele slechte acteur: hij doet zenuwachtig en liegt!'

Vrijdag, 3 juni 2022 om 23:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:36

Rafael van der Vaart vindt Ajax de beste bestemming voor Steven Bergwijn. De aanvaller van Oranje opende in het gewonnen Nations League-duel met België (1-4) de score en liet een goede indruk achter op de analyticus van de NOS. Bergwijn wordt tijdens het interview na afloop van de interlandzege geconfronteerd met de geruchten over een overstap naar Ajax, en zijn reactie werkt op de lachspieren van Van der Vaart.

“Wat de stand van zaken op dit moment is? Dat zou ik niet weten”, vertelt Bergwijn in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. "Ik lees ook al die dingen, maar ik heb nog niks gehoord. Ik ben nu bij het Nederlands elftal, dus ik moet gewoon hier focussen. En dan gaan we zien wat de toekomst mij brengt. Natuurlijk is er wat onzekerheid over wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar als ik hier ben, focus ik me op het Nederlands elftal." Op de vraag of hij graag naar Ajax zou willen, wil Bergwijn niet direct reageren. "Ik ga naar wat de beste optie voor mijn carrière is. We gaan het zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Echt een hele slecht acteur”, concludeert Van der Vaart lachend na het zien van het interview. “Je ziet hem aan alle kanten liegen en een beetje zenuwachtig doen. Hij kan als speler natuurlijk niks zeggen, maar... Ajax is voor hem natuurlijk de allerbeste stap.” Pierre van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn collega, al merkt de analist op dat Bergwijn op de verkeerde momenten piekt. “Ajax heeft wel een beetje pech met hem: iedere keer als Ajax aan de bel trekt schiet Bergwijn er een aantal in”, besluit de eveneens lachende Van Hooijdonk, die van mening is dat de aanvaller van Tottenham Hotspur zelfs in de top van de Premier League goed uit de voeten zou kunnen.

Eerder op de vrijdag maakte De Telegraaf bekend dat Ajax ook deze transferwindow volledig inzet op de komst van Bergwijn. De aanvaller, die afgelopen winter ook al de hoogste prioriteit was in Amsterdam, komt bij Tottenham amper aan spelen toe. Volgens het dagblad heeft de club uit Noord-Londen inmiddels een nieuw bod ontvangen van de Amsterdammers. Vrijdagavond onthulde journalist Mike Verweij tijdens de podcast Kick-off overigens dat Ajax een bod van vijftien miljoen euro plus bonussen heeft neergelegd in Londen. Die aanbieding is echter 'lachend naar de prullenbak verwezen' door the Spurs.