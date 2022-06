Nederland geeft België via Bergwijn, Depay en Dumfries flink pak slaag

Vrijdag, 3 juni 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Oranje heeft vrijdagavond in de Nations League hard uitgehaald op bezoek in België. De ploeg van Louis van Gaal was veel te sterk voor de ongeïnteresseerd ogende Rode Duivels, die vier uiterst pijnlijke tegentreffers moesten incasseren. Steven Bergwijn opende het bal met een heerlijke afstandsknal, Memphis Depay schoot vlijmscherp tweemaal binnen en Denzel Dumfries schreef een intikker op de naam. Depay komt op 41 goals in Oranje en passeert Pattrick Kluivert (recordhouder Robin van Persie eindigde op 50). Michy Batshuayi voorkwam een afgang met een Belgische eretreffer in blessuretijd: 1-4. Nederland had al sinds 1997 niet meer gewonnen van België.

Van Gaal koos op doel voor Jasper Cillessen en opteerde als aangekondigd voor drie centrumverdedigers, van wie Nathan Aké en Jurriën Timber opvallende keuzes waren. Ook de invulling van het middenveld met Frenkie de Jong, Davy Klaassen en Steven Berghuis opmerkelijk. Bij België begonnen met Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku de grootste drie namen, maar voor laatstgenoemde zat het duel er na 25 minuten al op. Lukaku raakte in een ongelukkige botsing met Aké geblesseerd aan zijn enkel.

Timothy Castagne vuurde in de openingsfase namens de Belgen een bal op de paal, maar daarna nam Oranje overduidelijk het heft in handen. Dat kwam ook door de Rode Duivels, die met zwakke passes constant enorme kansen voor Nederland inleidden. Zo kwam Berghuis vrij na een enorme fout van De Bruyne, maar de Ajacied schoot één-op-één op de voet van Simon Mignolet. Ook daarna bleef het doelpogingen van Oranje regenen. Depay en Bergwijn werden in kansrijke positie bereikt via voorzetten van respectievelijk Daley Blind en Denzel Dumfries, maar kregen de bal er niet in.

Blind probeerde het na terugleggen van Depay vanbinnen het strafschopgebied en zag zijn inzet net naast het doel eindigen. Weer twee balverliesmomenten van België werden slecht uitgespeeld door Depay en Bergwijn, die beiden op een blok schoten. Nederland leek zich zo niet te belonen voor het veldoverwicht, maar Bergwijn brak vlak voor rust alsnog de ban. De aanvaller draaide zich op 25 meter vrij en schoot kiezelhard en prachtig in de rechter onderhoek: 0-1. Nederland leek ook nog een penalty te krijgen vanwege hands van Castagne, maar de VAR corrigeerde dat: de linkervleugelspeler speelde de bal met de borst.

65' - GOAL! Met doelpunt #41 is Memphis Kluivert (40) voorbij op de topscorerslijst en heeft hij Huntelaar (42) in het vizier. Het wordt ondertussen wel erg pijnlijk voor de Belgen...

Direct na rust ontsnapte invaller Dries Mertens, die de totaal onzichtbare Hazard afloste, aan rood na een ogenschijnlijk volledig bewuste trap op achilles pees van Blind. Oranje trok zich er weinig van aan en bleef goed voetballen. Berghuis profiteerde na vijf minuten van dom balverlies van Dedryck Boyata en stuurde met een perfecte steekbal Depay weg. De spits nam de bal eenmaal mee en rondde feilloos af: 0-2. Cillessen hield Nederland op de been met een goede redding op een hard schot van Leandro Trossard.

De vernedering voor België werd kort daarna compleet. Mignolet keerde in de 62ste minuut nog een schot van Berghuis, waarna Blind in de rebound laag voorzette op de inlopende Dumfries: 0-3. Vier minuten later kopte Blind een lange bal van achteruit panklaar voor Depay, die aannam op het bovenbeen en vernietigend afdrukte: 0-4. Cillessen had vervolgens fraaie reflexen in huis op van richting veranderde schoten van De Bruyne en Mertens. België was in die fase sterk en leek via Michy Batshuayi te scoren, maar de invaller bleek nipt in buitenspelpositie te hebben gestaan. Tien minuten voor tijd vuurde Mertens uit een lastige hoek vol op de paal. Het eredoelpunt voor België kwam er alsnog, toen Toby Alderweireld met een voorzet Batshuayi een intikker bood: 1-4.