‘Roma is overtuigd in finale en biedt basiskracht Feyenoord twee miljoen euro'

Vrijdag, 3 juni 2022 om 22:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:37

Het aantrekken van Marcos Senesi is de topprioriteit van AS Roma, zo verzekert La Gazzetta dello Sport vrijdagavond. De Italiaanse sportkrant schrijft over verregaande interesse van de Romeinen in de centrumverdediger van Feyenoord, die wordt gezien als de eventuele opvolger van Roger Ibañez óf als opvulling van de vijfmansdefensie. Volgens de berichtgeving hebben de Italianen in de afgelopen dagen contact gehad met het management van de Argentijn.

De Portugese oefenmeester wil zijn achterhoede versterken en hoopt de 25-jarige linkspoot over te halen met een salaris van circa twee miljoen euro per jaar. Vooralsnog lijkt de vraagprijs van Feyenoord het grootste struikelblok te vormen, daar Roma niet zou willen voldoen aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro. La Gazzetta dello Sport beweert dat de Romeinen de afgelopen dagen het contact met de entourage van Senesi geïntensiveerd hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

I Giallorossi zouden Senesi in de zomer van 2021 al nauwlettend in de gaten hebben gehouden. Nadien toonde ook Napoli interesse in de diensten van de centrumverdediger, die het echter niet zag zitten om op huurbasis uit te komen voor de Napolitanen. De interesse van Roma in Senesi heeft een nieuwe dimensie gekregen tijdens de Conference League-finale, waarin Mourinho de stopper aan het werk heeft gezien.

Of Senesi daadwerkelijk naar Roma vertrekt hangt overigens niet alleen van het financiële plaatje af. Mocht de gewilde Roger Ibañez vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad, dan nemen de kansen voor de eveneens linksbenige Senesi toe. Roma laat de gewilde verdediger echter alleen bij een bod van circa 25 tot 30 miljoen euro vertrekken. Ook heeft Mourinho nog geen definitief besluit genomen over de formatie waarin hij zijn ploeg komend seizoen wil laten aantreden. Als laatstgenoemde kiest voor een vijfmansdefensie, dan maakt Senesi zelfs bij het aanblijven van Ibañez kans op relatief veel speelminuten.