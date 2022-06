Van der Vaart benoemt voorafgaand aan België - Oranje ‘klootzak in kleedkamer’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 20:43 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart is van mening dat Kevin De Bruyne de Ballon d’Or verdient. Tijdens de voorbeschouwing op het Nations League-duel tussen België en Nederland benadrukt de analyticus bij de NOS dat de middenvelder van Manchester City op dit moment de ‘meest complete voetballer’ is. Toch weet de analyticus dat De Bruyne in de kleedkamer anders kan zijn dan voor de camera.

“Ik vind dat hij de Gouden Bal al jaren verdient”, opent Van der Vaart. “Als je het hebt over een speler van deze tijd, dan hij heeft alles: snelheid, techniek, kracht... Dat is wat mij betreft wel echt een speler waarvoor je naar het stadion gaat”, aldus de analist, die aangevuld wordt door Pierre van Hooijdonk. “Hij heeft ook een geweldige persoonlijkheid. Daar kijk je op een gegeven moment ook wel een beetje naar. Er zit geen ruw randje aan.”

Van der Vaart kan zich niet helemaal vinden in de woorden van zijn collega. “Als je mensen spreekt... In de kleedkamer schijnt hij echt een klootzak te zijn af en toe. Hij zegt echt hoe het gespeeld moet worden. Maar als je hem ziet, zou je dat niet verwachten. Al wil hij natuurlijk gewoon winnen”, besluit Van der Vaart. De Bruyne start vrijdagavond in de basis tegen Oranje in het Koning Boudewijnstadion.