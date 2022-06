Van Gaal vertelt over Klaassen en Berghuis: ‘Daar zeg ik alweer veel te veel’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 20:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Louis van Gaal geeft kort voor de openingswedstrijd in de nieuwe fase van de Nations League openheid van zaken over zijn plan op het middenveld. De bondscoach van Oranje laat Frenkie de Jong vanuit zijn vaste positie links op het middenveld opereren. Opvallender is de rol van Davy Klaassen en Steven Berghuis. "Zij kunnen wisselen met elkaar. Maar daarmee zeg ik eigenlijk alweer veel te veel", glimlacht Van Gaal tegenover Jeroen Stekelenburg van de NOS.

De opstelling van vrijdag tegen België zegt nog niets over het WK, benadrukt Van Gaal. "Dat moeten we allemaal nog zien. Iedereen krijgt kansen op zijn positie. Mark Flekken hebben we vorige keer twee keer laten keepen, nu is Jasper Cillessen aan de beurt. Hetzelfde geldt voor Matthijs de Ligt. Die heeft eigenlijk heel veel gespeeld, maar we moeten ook de jongeren een keer de kans geven." Jurriën Timber speelt als rechtercentrale verdediger, en dus niet de meer gelouterde Stefan de Vrij.

"Dat heeft inderdaad heeft daarmee te maken met het lange seizoen", aldus Van Gaal. "Het is van de gekke om vier duels in 11 dagen na het seizoen te spelen, daar moet ik ook rekening mee houden. Alles staat in het teken van het WK, dus ik kan op deze manier veel spelers zien. Daarop heb ik ook geselecteerd, zodat ik een goede keuze kan maken in november. Daar werken we naartoe."

Stekelenburg denkt op basis van de officiële opstelling van de UEFA dat Klaassen als controlerende middenvelder speelt en Berghuis als nummer 10. "Jij zegt dat, wij gaan het zien, waar die speelt", zegt Van Gaal. "Aan die opstelling van de UEFA kan ik niks aan doen." Daarna geeft de coach alsnog openheid van zaken. "Dat kan wisselen. Berghuis en Klaassen kunnen wisselen, De Jong niet. Maar daarmee zeg ik eigenlijk alweer veel te veel."

Waar het publiek vrijdagavond op kan letten? "Op de andere manier van druk zetten, dat is heel belangrijk. Hoe wij onder de druk van België uitspelen, of we daarin slagen. Dat was tegen Duitsland in de eerste helft heel moeilijk, in de tweede helft veel beter. Tegen Duitsland konden we het de tegenstander pas moeilijk maken nadat ik in de rust had gezegd dat we dat moesten doen, nou, dat moeten de jongens zelf kunnen beslissen. Die voelen dat zelf aan."

Opstelling Nederland: Cillessen; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Klaassen; Depay, Bergwijn.