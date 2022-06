Mkhitaryan wordt bij AS Roma weggelokt met 4,5 miljoen euro netto per jaar

Vrijdag, 3 juni 2022 om 20:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Henrikh Mkhitaryan heeft AS Roma definitief laten weten zijn aflopende contract niet te zullen verlengen, zo melden diverse Italiaanse media, onder wie Gianluca Di Marzio. De 33-jarige middenvelder staat op het punt om een overstap binnen de Serie A te maken naar Internazionale. In Milaan zal Mkhitaryan zijn salaris flink opwaarderen naar 4,5 miljoen euro netto per jaar, zo bericht Di Marzio.

AS Roma wilde van Mkhitaryan uiterlijk vrijdag horen of hij het laatste verhoogde contractvoorstel zou gaan accepteren. I Giallorossi legden een éénjarig contract klaar ter waarde van minimaal 3,5 miljoen euro netto, dat zou oplopen tot 4,1 miljoen euro bij het spelen van minimaal vijftien wedstrijden. Bovendien zou Mkhitaryan zijn contract automatisch met een jaar kunnen laten verlengen door vijftig procent van de wedstrijden te spelen en Europees voetbal te halen met Roma.

Mkhitaryan bewees zich de afgelopen drie seizoenen als een van de beste middenvelders in de Serie A en ligt dan ook uitstekend in de markt in Italië, zo constateert GOAL althans. De ervaren Armeen heeft een beter voorstel in handen van het financieel krachtigere Inter, dat hem zonder voorwaarden ineens twee jaar wil vastleggen. Daarbij kan Mkhitaryan volgens Di Marzio dus een salaris van ongeveer 4,5 miljoen euro tegemoetzien. Inter kwalificeerde zich, in tegenstelling tot Roma, voor de groepsfase van de Champions League, een eveneens zwaarwegende factor voor de voormalig speler van Borussia Dortmund en Manchester United.

Inter kan Mkhitaryan vastleggen met het salaris dat vrijkomt van Ivan Perisic, die transfervrij naar Tottenham Hotspur verkast. Eerstgenoemde speelt in de as van het veld en is dan ook niet de directe vervanger van Perisic. Daarvoor hadden de Milanezen in januari al Robin Gosens van Atalanta aangetrokken. Mkhitaryan wordt door Simone Inzaghi gezien als ideale bespeler van zijn centrale middenveld, waarbij de Armeen in Rome bewees ook in een meer controlerende rol te kunnen spelen. Met 29 goals en 28 assists in 117 officiële optredens toonde Mkhitaryan zich in de Italiaanse hoofdstad bovendien productief. Zijn laatste optreden was in de Conference League-finale tegen Feyenoord (1-0 winst), waarin hij al na een kwartier uitviel met een blessure.