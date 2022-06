Kraay snapt uitleg Van Gaal over passeren Brobbey niet: ‘Wat denk je nou?’

Louis van Gaal vindt het logisch dat hij spelers als Brian Brobbey, Mitchel Bakker en Lutsharel Geertruida bij Jong Oranje laat spelen, daar het beloftenelftal strijdt om een ticket voor het EK. De bondscoach had graag met deze spelers gewerkt bij Oranje, maar volgens hem is dat niet goed voor het Nederlandse voetbal. Hans Kraay junior deelt de mening van Van Gaal in ieder geval niet.

"Er zijn veel meer spelers in beeld, bijvoorbeeld Lutsharel Geertruida, Sven Botman, Brobbey", zei Van Gaal afgelopen week op een persmoment van het Nederlands elftal. "Ik lees ook allemaal dat ik die had moeten selecteren, maar ik ben bondscoach van het Nederlands voetbal. Ik moet zorgen dat Jong Oranje zich ook kwalificeert. Dan moet ik toch die spelers juist in Jong Oranje laten spelen? Het is toch heel belangrijk voor die generatie dat ze een EK gaan spelen? Dan hebben ze de ervaring van een toernooi."

"Ik heb altijd voor het Nederlandse voetbal gekozen, niet voor mezelf", benadrukte Van Gaal. "Het zou veel eenvoudiger zijn om Brobbey, Geertruida en bijvoorbeeld Mitchel Bakker uit te nodigen, maar nee, dat is niet goed voor het Nederlands voetbal." Ook in zijn vorige periode als bondscoach maakte Van Gaal die keuze. "Tien jaar geleden deed ik datzelfde met het EK Onder 21 in Israël, waar Martins Indi en consorten ook speelden." Ook spelers als Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Adam Maher, Kevin Strootman en Luuk de Jong waren er in 2013 bij op het genoemde jeugd-EK.

"Nou valt daar logischerwijs wat voor te zeggen, Hans", verdedigt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen de stelling van Van Gaal. "Nou, dat vind ik niet", countert Kraay gelijk. "Hij (Van Gaal, red.) had het later op de persconferentie erover dat die jongens ervaring moeten opdoen op een eindtoernooi. Maar wat denk je nou? Als Brobbey bij het Nederlands elftal meetraint, in de partij tegen Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. En nu (bij Jong Oranje, red.) tegen Jan Paul van Hecke en Sepp van den Berg. Nu speelt hij negentig minuten tegen een Moldavische centrale verdediger, die nou niet bijster goed is", verwijst Kraay naar het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje tegen Jong Moldavië van vrijdagavond.

"In plaats van dat hij 28 minuten meedoet tegen topverdedigers van België en Polen. Dus ja", vervolgt Kraay zijn uitleg. "Je zou ook kunnen zeggen: dan plaatst Jong Oranje zich in ieder geval. Als Brobbey, Bakker en Geertruida, want die noemde Van Gaal specifiek, goed genoeg zijn voor het WK in Qatar, dan gaan ze mee. Dan zie we daarna wel wie dat EK gaan spelen", voegt Van Gangelen daaraan toe. Kraay lijkt het daar niet mee eens te zijn: "Ik denk altijd; Je selecteert de allerbesten op elk moment voor het Nederlands elftal. En degenen die daar net onder zitten en de leeftijd hebben voor Jong Oranje, gaan naar Jong Oranje. Zo denk ik."

"Maar hij (Van Gaal, red.) is van binnenuit misschien wel een heel loyale bondscoach dat hij zegt: 'Laat Jong Oranje zich eerst maar kwalificeren voor het EK, want vinden we belangrijk'. Ik denk dat die spelers het niet zo belangrijk vinden", aldus de analist annex verslaggever.