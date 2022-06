Mesut Özil is ook niet welkom bij de nieuwe trainer van Fenerbahçe

Vrijdag, 3 juni 2022 om 18:28 • Rian Rosendaal

Jorge Jesus neemt gelijk stelling bij Fenerbahçe, een dag na zijn aanstelling bij de Turkse topclub. De Portugese oefenmeester is niet van plan om de disciplinaire schorsing van Mesut Özil op korte termijn op te heffen. De 33-jarige middenvelder kreeg de sanctie opgelegd van het bestuur na een ruzie met de inmiddels vertrokken trainer Ismail Kartal. Özil, met een contract tot medio 2024 bij Fenerbahçe, kwam op 20 maart voor het laatst in actie.

Jesus sprak tijdens zijn presentatie als nieuwe hoofdcoach over onder meer de situatie rondom de geschorste Özil. "De prestaties uit het verleden zijn altijd erg belangrijk in de voetballerij. Dat is waar de mensen nu naar kijken. Maar Fenerbahçe is al acht jaar geen kampioen geworden. Özil heeft in het verleden heel veel bereikt als speler, maar de club heeft over hem een beslissing genomen en dat zal niet veranderen. Hij heeft zijn tijd gehad. Jorge Jesus, Mesut Özil.of welke speler dan ook is niet belangrijk, het gaat alleen om Fenerbahçe", aldus de nieuwbakken coach van de grootmacht uit Istanbul.

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapilan iddialarla ilgili olarak bir açiklama yapmam zorunlu oldu. Ilk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk askim olan Fenerbahçe ile 3.5 yil bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamistim. (1/3) pic.twitter.com/T59V38B2pV — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

Özil, die door een woordenwisseling met Kartal, niet meer aan spelen toekomt bij Fenerbahçe, liet dinsdag via social media van zich horen. Een voortijdig vertrek is wat hem betreft uitgesloten. "Ik herhaal het nog maar een keer: ik zal mijn loopbaan niet beëindigen bij een andere club dan Fenerbahçe. In de komende twee jaar wil ik maar één ding: alles geven in dit shirt. Die beslissing is heel duidelijk en onomkeerbaar", aldus de strijdvaardige middenvelder. "Ik zal hard werken en mezelf fit houden. Zoals ik altijd al heb gezegd: Fenerbahçe is het allerbelangrijkste. En dat zeg ik met heel veel liefde en respect voor alle supporters."

Tot de disciplinaire schorsing was Özil bezig aan een sterk seizoen in het shirt van Fenerbahçe. In competitieverband kwam de Duitse routinier tot 8 doelpunten en 2 assists in 22 wedstrijden. Het bleek niet voldoende voor de landstitel, want Trabzonspor kroonde zich tot kampioen van Turkije. Fenerbahçe eindigde de afgelopen voetbaljaargang op de tweede plaats.