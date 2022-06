Bayern denkt na Mané aan nog een grote naam

Paul Pogba weegt ondanks het ‘mondelinge akkoord’ met Juventus meerdere opties af. De Fransman heeft besloten te wachten op aanbiedingen van PSG en Real Madrid voordat hij een definitieve keuze maakt over zijn toekomst. (The Telegraph)

De naam van de vleugelaanvaller van Liverpool werd al even genoemd, maar nu lijkt ook de spits van Internazionale op het lijstje te staan.

