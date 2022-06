Cillessen, Timber en Klaassen starten; opvallende rol voor Berghuis

Vrijdag, 3 juni 2022 om 19:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:40

Louis van Gaal heeft de opstelling bekendgemaakt van het Nederlands elftal voor de uitwedstrijd in de Nations League tegen België. De bondscoach van Oranje heeft onder meer basisplaatsen in petto voor Jasper Cillessen, Jurriën Timber en Davy Klaassen. Steven Berghuis start naast Frenkie de Jong op het middenveld, als een soort controleur. Nederland start in een 3-4-1-2-systeem, zo lijkt het. De ontmoeting in het Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 20.45 uur.

Cillessen vervangt Mark Flekken onder de lat bij Oranje, terwijl Virgil van Dijk ditmaal wordt geflankeerd door Timber en Nathan Aké. Op het middenveld lijkt Berghuis samen met Frenkie de Jong voor de controle te moeten zorgen. De vleugelaanvaller van Ajax had in maart tegen Duitsland (1-1) nog een meer offensieve rol. Die rol is deze keer voor Klaassen. Op de flanken moet de aanvoer komen van Denzel Dumfries en Daley Blind. Memphis Depay vormt ditmaal geen duo voorin met Donyell Malen, maar met Steven Bergwijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij de Belgen wordt veel verwacht van het trio Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku. Het is voor het eerst sinds 7 oktober vorig jaar dat de drie spelers samen in de basis beginnen bij de Rode Duivels. Er zijn daarnaast basisplaatsen voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Bij de Belgische ploeg ontbreken alleen Thibaut Courtois en Jason Denayer.

Van Gaal gebruikt de wedstrijden in de Nations League voornamelijk als testcases richting het WK in Qatar van later dit jaar. "Het is vooral een ontmoeting in de voorbereiding op het WK. Ik ben op zoek naar mijn beste team", zei de bondscoach van Oranje op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Belgische ploeg. Van Gaal verwacht verschillende opstellingen te gebruiken in de overige wedstrijden in de Nations League tegen Wales (8 en 14 juni) en Polen (11 juni). "Dat moet ook wel met vier duels in elf dagen. We spelen nooit met onze beste ploeg, want we missen veel geblesseerde spelers en spelers die bij Jong Oranje zitten. De beste ploeg gaat zich vanzelf formeren."

België en Nederlands staan vrijdagavond voor de 128ste keer in de geschiedenis tegenover elkaar. De laatste ontmoeting tussen beide buurlanden, in oktober 2018, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Oranje wist tot dusver 55 maal te winnen van de Belgen, met 41 overwinningen voor het thuisland. De returnwedstrijd in de Nations League is op 22 september van dit jaar, met de Johan Cruijff ArenA als decor.

Opstelling België: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Vanaken, Witsel, Castagne; De Bruyne; Hazard, Lukaku

Opstelling Nederland: Cillessen; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Klaassen; Depay, Bergwijn.