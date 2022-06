Barça verbijsterd: Martens ruilt club op ‘slechtst mogelijke manier’ in voor PSG

Vrijdag, 3 juni 2022 om 17:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

Lieke Martens heeft Barcelona geïnformeerd niet in te gaan op een hernieuwd en verbeterd contractvoorstel. Volgens Mundo Deportivo heeft de Oranje Leeuwin het zelfs heel bont gemaakt: het Spaanse medium meldt dat Martens donderdag in Parijs was voor een medische keuring bij Paris Saint-Germain, zonder dat haar huidige werkgever daarvan op de hoogte was. In Catalonië spreekt men schande van de situatie. Martens lijkt aan het einde van deze maand transfervrij te vertrekken richting de Franse hoofdstad.

Martens was in het afgelopen seizoen een belangrijke pilaar in het succes van het Catalaanse vrouwenelftal. In 21 competitiewedstrijden wist ze 17 keer het net te vinden. Daarnaast gaf ze 12 assists. Barcelona wilde vanwege deze prestaties graag verder met de speelster, maar het lijkt erop dat de berichtgeving van Le Parisien vorige maand dichter bij de realiteit ligt. Een vertrek na vijf seizoenen is onvermijdelijk geworden, zo klinkt het. Vertegenwoordigers van Barcelona hebben Martens verschillende keren geprobeerd te bereiken toen ze voor medische tests bij PSG was, maar kregen geen gehoor.

Het Franse dagblad gaf halverwege mei al aan dat er een akkoord was tussen Martens en Paris Saint-Germain. Een gerucht dat in Spanje in eerste instantie nadrukkelijk de grond in werd gestampt. Ploeggenoot Caroline Graham reageerde op Instagram uitgebreid en bestempelde het gerucht als ‘fake news’. Inmiddels laat Sport weten dat de houding van de Nederlandse speelster veranderd is. Martens is al dagen onbereikbaar voor Blaugrana. De krant meldt dat het niet lang meer zal duren voor Martens haar handtekening zal zetten onder een driejarig contract bij PSG. "Ze verlaat de club op de slechtst mogelijke manier", aldus het dagblad. Bij Barcelona zijn ze verbijsterd, daar Martens volgens de club een riant voorstel heeft ontvangen.

PSG wordt de achtste club waar de Nederlandse vleugelspeelster onder contract komt te staan. Haar vriend, Benjamin van Leer, werd eerder al genoemd als mogelijke reden voor het vertrek uit Barcelona. Martens en Van Leer hebben de wens om samen te wonen. Spaanse media melden dat Martens eerder aan Barcelona heeft gevraagd om een club te zoeken voor Van Leer. De twee leven al jaren afgezonderd van elkaar. Van Leer stond afgelopen seizoen onder contract bij Sparta Rotterdam, maar ziet zijn verbintenis over een maand ten einde lopen. Naar verluidt doet de mogelijkheid om samen te wonen zich voor in Parijs.

Aanbod lag er al een jaar

Bij Barcelona zijn ze zich schijnbaar al langer bewust van de familieomstandigheden, daar geprobeerd is een nieuwe club te vinden voor Van Leer. Met Espanyol, Girona, Sabadell of Nàstic komt echter geen enkele club in de omgeving van Barcelona in de buurt van het niveau dat gelijkwaardig is aan Sparta. Het aanbod van Barcelona lag al bijna een jaar op tafel voor Martens. De Oranje-international liet altijd weten bereid te zijn het te accepteren, maar zette nooit een officiële handtekening. Nu blijkt dat ze ondertussen met andere clubs aan het onderhandelen was.

Verwacht wordt dat de transfer over twee weken officieel naar buiten komt zodra de Franse autoriteiten alles hebben goedgekeurd. Tot die tijd zal Martens, die in het bijzijn van haar ouders afreisde naar Parijs, genieten van een vakantie in het zuiden van Spanje met Van Leer. Afgelopen zondag barstte Martens nog in tranen uit ter ere van de Copa de la Reina. De Nederlandse kwam in 2017 binnen bij de club na het winnen van het Europees kampioenschap met Oranje. Ze ontwikkelde zich tot absolute wereldster en viel verschillende keren in de prijzen, zowel individueel als met haar team. Martens behoort tot een van de best betaalde speelsters in Europa.