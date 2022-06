Aanklager rondt onderzoek af: ‘Franken lange tijd bedreigd en gediscrimineerd’

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft het vooronderzoek naar het gedrag van Giovanni Franken afgerond. De afzwaaiend trainer van ADO Den Haag had enkele keren zichtbaar moeite zijn emoties te beheersen in het knotsgekke duel met Excelsior, (4-4, 7-8 verlies na strafschoppen) in de strijd om een ticket naar de Eredivisie. De voetbalbond besloot een onderzoek in te stellen, maar gaat Franken niet vervolgen.

Franken ging onder meer over de schreef toen Sacha Komljenovic, die de oefenmeester had ingebracht voor Thomas Verheydt, ADO in de verlenging op 4-3 bracht. Franken zou even daarvoor aangesproken zijn door een boze fan van de Hagenezen vanwege de wissel van Verheydt. "Uit het vooronderzoek is gebleken dat Franken tijdens de wedstrijd gedurende langere tijd is bedreigd en op discriminerende en onheuse wijze is bejegend door een grote groep toeschouwers", schrijft de KNVB. "Deze bevonden zich richting het einde van de wedstrijd niet alleen meer op de tribune maar ook langs het veld, direct achter en rondom de dug-outs."

De aanklager betaald voetbal ziet dan ook geen reden om de trainer van ADO te straffen voor zijn gedrag. "De aanklager concludeert dat het geëmotioneerde gedrag van Franken richting (een gedeelte van) de toeschouwers daarop een reactie is geweest en heeft, gezien deze omstandigheden, besloten tot een sepot. Het vooronderzoek naar mogelijk gepleegde wanordelijkheden door toeschouwers gedurende en/of na de wedstrijd loopt nog." Supporters van ADO betraden na het mislopen van promotie naar de Eredivisie massaal het veld om fans van Excelsior te bekogelen. Er werd onder meer met vuurwerk gegooid richting het uitvak.

Franken nam sinds het enigszins verrassende ontslag van Ruud Brood in maart tijdelijk de honneurs waar bij ADO. Bij promotie naar de Eredivisie had hij sowieso niet meer aan het roer mogen staan, daar hij niet over de juiste papieren beschikt. Afgelopen donderdag presenteerde de Keuken Kampioen Divisie-club Dirk Kuijt als nieuwe hoofdtrainer. Voor de voormalig speler van Feyenoord en Liverpool wordt het zijn eerste klus als hoofdtrainer. Kuijt heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van Franken in zijn staf. Wel gaat ADO kijken op welke manier het de oefenmeester kan behouden voor de club.