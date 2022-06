Tientallen schoten bij gewapende overval op Emerson Royal

Vrijdag, 3 juni 2022 om 15:56 • Laatste update: 16:29

Emerson Royal heeft afgelopen nacht de schrik van zijn leven gekregen. De rechtsback van Tottenham Hotspur, die momenteel in Brazilië verblijft om te genieten van een vakantie, is het slachtoffer geworden van een gewapende overval rondom een nachtclub in zijn geboortestad São Paulo. In de Braziliaanse media doen de meest akelige verhalen de ronde.

Volgens de Braziliaanse krant O Liberal stond de 23-jarige verdediger rond drie uur ‘s nachts op het punt van vertrekken toen hij werd gevraagd te poseren voor een foto. Op dat moment trok een gewapende overvaller een pistool en begon het vuurwapen op Emerson te richten. Daarna werd zowel zijn ketting als horloge afgepakt. Toevalligerwijs was de persoon die hem om een foto had gevraagd een agent buiten diensttijd. Toen hij doorkreeg wat er aan de hand was pakte hij zijn wapen en opende het vuur op de dief.

Dit zorgde voor chaos in de straten van Paulista Avenue, een van de langste straten van São Paulo. Men zocht dekking omdat het onduidelijk was waar de schoten vandaan kwamen. Emerson wist ongedeerd tussen het vuurgevecht uit te glippen. Uiteindelijk loste de agent in kwestie liefst 29 schoten op de aanvaller van Emerson. Eén daarvan raakte de overvaller in zijn rug. Volgens Universo Online werd de dader vrijdagochtend geopereerd om de kogel te verwijderen. Het is niet bekend in welke toestand de man verkeerd.

Veel familieleden van Emerson waren aanwezig gedurende het incident. Zijn eigen vader, Emerson Zulu, stond klaar om de foto te maken. “We stonden te feesten en binnen een paar seconden liep het uit de hand. Een horrorscenario. Dit wens je niemand toe”, zegt hij in gesprek met Globo Esporte. Na het incident is Emerson samen met zijn vader en manager naar het politiebureau gegaan om de zaak af te handelen. Voor zover bekend bleef de de voetballer ongedeerd.