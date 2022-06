‘Barça voert bizarre sanctie door om aanwinsten te verwelkomen’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 15:38

Barcelona is bezig met een grote maatregel om financiële ruimte vrij te maken. In navolging van de aanvoerders van de club moet nu de gehele selectie vijftig procent van het salaris inleveren, schrijft Mundo Deportivo. Spelers die nieuw zijn bij de club of spelers die net hun contract hebben verlengd vormen een uitzondering op de regel. Dit zou naast andere maatregelen genoeg ruimte vrij moeten maken om de gewenste versterkingen voor deze zomer binnen te halen.

Het is al enige tijd bekend dat Barça flink moet bezuinigen om enkele gewenste versterkingen te kunnen verwelkomen. Franck Kessié (AC Milan) en Andreas Christensen (Chelsea) zijn persoonlijk al akkoord met de club, maar ook Robert Lewandowski (Bayern München), Marcos Alonso en César Azpilicueta (beide Chelsea) staan hoog op de prioriteitenlijst. Joan Laporta moet dus een hoop geld vrij maken en wil dit verhalen op het salaris van de huidige selectie, zo zijn de signalen. Uitzonderingen daargelaten, aangezien het salaris van de nieuwe spelers en spelers die onlangs hun contract hebben verlengd al volgens de nieuwe normen afgesproken is.

Laporta wil de maatregel doortrekken in navolging van het offer van de aanvoerders van Barcelona. Alle vier de captains leverden al eerder de helft van hun salaris in. Naast deze maatregel is de club bezig met het aanboren van een aantal andere financiële bronnen. Het bestuur is namelijk al bezig om 49 procent van de aandelen te verkopen in de merchandise- en licentieafdeling van Barcelona. Daarnaast wil de club 25 procent van de televisierechten voor LaLiga verkopen aan investeerders. Dit geld kan niet direct worden uitgeven aan het salaris voor nieuwe spelers, maar hiermee kan de club de schulden wel gedeeltelijk afbetalen.

Alle maatregelen moeten zo'n 740 miljoen euro opleveren, maar volgens Mundo Deportivo is dat niet voldoende om nieuwe spelers in te schrijven. Ook LaLiga-baas Javier Tebas waarschuwt de Spaanse grootmacht dat ze geld moeten besparen om nieuwe spelers in te kunnen schrijven. “Zoals het er nu naar uitziet kan Barcelona Lewandowski of andere aanwinsten niet binnenhalen. Ze kennen hun financiële situatie en de regels van de competitie. Ik weet niet of ze Frenkie de Jong of Pedri willen verkopen, maar ze moeten spelers van de hand doen om financiële ruimte te creëren voor nieuwe”, concludeert Tebas in een interview.