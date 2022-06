Belgen vol lof over nieuwe generatie Oranje: ‘Het zoveelste goudklompje’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 14:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:57

In België wordt reikhalzend uitgekeken naar het treffen in de Nations League tegen Nederland. Vrijdagavond treffen beide landen elkaar in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion in Brussel. In aanloop naar het duel blikt Sporza vooruit en wordt met een kritisch oog naar de selectie van Oranje gekeken. Met name Jurriën Timber, Tyrell Malacia en Cody Gakpo vallen in de smaak.

De sportzender omschrijft Timber, Malacia, Gakpo en Mark Flekken als 'onvolprezen viertal'. "Timber is het zoveelste goudklompje van Ajax. Was dit jaar de grote revelatie in de Eredivisie en stond zelfs al zijn mannetje in de Champions League", is de conclusie. "De centrale verdediger beschikt over een uitzonderlijke passing en tonnen leiderschap voor een twintigjarige. Bijzonder compleet en constant ook. Geen wonder dat Erik ten Hag hem maar wat graag wil meenemen naar Manchester United."

Ook Malacia valt in de smaak bij de zuiderburen. De linksback was een van de drijvende krachten achter de succesvolle Europese campagne van Feyenoord en zou zomaar eens een van de verrassingen kunnen worden in de opstelling van Louis van Gaal. "Hij wierp zich de voorbije maanden op als topkandidaat voor de rol van linksback. Kreeg onder meer tegen Duitsland al zijn kans en greep die met beide handen", zag ook Sporza. Malacia werd tegen Duitsland twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Tegen Denemarken deed hij een kwartier mee.

Gakpo wordt in België omschreven als 'de grote ster van PSV'. "Weinig verbazend dat de buitenlandse topclubs in de rij staan voor de dribbelvaardige en efficiënte flankaanvaller. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bayern München, Borussia Dortmund... Overal staat Gakpo in het notitieboekje. De rijzende ster van het Nederlandse voetbal overweegt evenwel om nog een extra jaartje in Eindhoven te blijven. Mocht dat niet het geval zijn, zullen er sowieso transferrecords sneuvelen. Hij overlegt fenomenale cijfers."