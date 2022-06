Pareltje over het hoofd gezien? ‘Ajax, Feyenoord en PSV zijn stekeblind’

Vrijdag, 3 juni 2022

Vrijdagavond neemt het Nederlands elftal het in Brussel op tegen België voor de Nations League. Een van de debutanten in de selectie van bondscoach Louis van Gaal is Jerdy Schouten. De voormalig middenvelder van Excelsior en Telstar verruilde de Eredivisie in de zomer van 2019 bijna onopgemerkt in voor een avontuur in de Serie A. Onbegrijpelijk, zo stelt Emile Schelvis in gesprek met NUsport.

Na de degradatie van Excelsior in 2019 leek een stap hogerop binnen Nederland een logisch bestemmingsplan voor Schouten. Die stap kwam er echter niet. Het Italiaanse Bologna meldde zich en betaalde ruim twee miljoen euro voor zijn diensten. Ziggo Sport-commentator Schelvis geeft aan dat dit in Italië nog steeds weleens voor verbazing zorgt. “Vorig jaar na Bologna tegen Internazionale stond die vraag letterlijk in de Italiaanse krant. Hoe kan het dat Feyenoord, Ajax en PSV Schouten over het hoofd hebben gezien? Die clubs zijn stekeblind, was de conclusie.”

Schelvis denkt een antwoord op die vraag te kunnen formuleren. “Het komt misschien ook een beetje door het karakter van Schouten. Het is geen jongen die zichzelf op de borst klopt en roept: 'Hier ben ik.' Maar hij is echt niet minder dan Aursnes van Feyenoord. Het tactisch inzicht van Schouten is zelfs beter. En hij is vooral harder. Niet voor niets staat hij op de radar bij Italiaanse topclubs. En dan vooral bij Napoli. Logisch, want Schouten is beter dan Stanislav Lobotka. En ook beter dan Diego Demme.”

Inmiddels heeft Schouten zeventig wedstrijden achter zijn naam staan in de Serie A. In het afgelopen seizoen speelde de defensieve middenvelder minder duels vanwege verschillende blessures. Zijn contract loopt nog door tot medio 2024. Schelvis ziet hem echter graag al deze zomer een volgende stap zetten in Italië. “Misschien moet hij wel eerst de bescheidenheid een beetje van zich afschudden, zonder zichzelf geweld aan te doen. En dan niet meteen naar Juventus, maar Fiorentina of Atalanta zouden wel mooie clubs zijn voor Schouten. Daar kan hij weer veel spelen en razendsnel beter worden. Net als bij Oranje. Van Gaal houdt van spelers die tactisch goed onderlegd zijn. Nou, dan kan hij aan Schouten veel plezier beleven.”