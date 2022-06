Mbappé reageert middels duidelijke bewoordingen op hardnekkig gerucht

Vrijdag, 3 juni 2022 om 13:51 • Laatste update: 14:00

Kylian Mbappé heeft gereageerd op een tweet over een vermeende reorganisatie van zijn hand bij Paris Saint-Germain. De Fransman zou veertien mensen weg willen hebben bij de club, onder wie aanvalspartner Neymar en coach Mauricio Pochettino. Mbappé reageerde met een duidelijke boodschap op de geruchten. “FAKE”, gevolgd door een rood kruis.

Volgens de tweet, afkomstig van SPORTbible, zou Mbappé dus een reorganisatie willen bewerkstelligen bij PSG. Naast Neymar en Pochettino moesten onder andere ook Mauro Icardi, Julian Draxler en Ander Herrera het veld ruimen. De Franse superster reageerde dus met de mededeling dat dit bericht nep was, waarop het account de tweet gelijk verwijderde. Vele andere accounts die het bericht overnamen lieten het wel op Twitter staan.

FAKE ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

Mbappé verlengde in juni zijn aflopende contract bij PSG tot 2025. Hiermee eindigde een maandenlange soap waarin de Fransman nadrukkelijk in verband werd gebracht met Real Madrid. Met een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per seizoen en een netto tekenbonus van honderd miljoen euro is hij een van de best betaalde voetballers ooit. Bovendien zou Mbappé medezeggenschap krijgen in het beleid van de club omtrent technische zaken.

Momenteel verblijft Mbappé bij de Franse nationale ploeg om zich voor te bereiden op de Nations League. De titelverdediger neemt het vrijdagavond in het eigen Stade de France op tegen Denemarken. Daarna volgen uitduels met Kroatië en Oostenrijk. Les Bleus sluiten de interlandperiode op maandag 13 juni af met de thuiswedstrijd tegen Kroatië.