Kuijt wekt irritatie op bij Derksen: ‘Zou hem gelijk op staande voet ontslaan’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 13:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:43

Johan Derksen is totaal niet onder de indruk van Dirk Kuijt. De 41-jarige oefenmeester werd donderdag als nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag gepresenteerd. De analisten van Vandaag Inside raakten niet overtuigd van zijn presentatie bij de Haagse club. "Als Dirk Kuijt op tv komt, kun je het best alle deuren in huis open zetten. Anders schopt hij ze open", aldus Derksen.

Kuijt stond donderdag de media te woord tijdens een persconferentie, waarin hij zijn kijk op het voetbal en de toekomst van ADO gaf. Derksen was niet te spreken over de teksten de oud-prof. "Als Dirk Kuijt op tv komt, kun je het best alle deuren in huis open zetten. Anders schopt hij ze open. Als ik directeur was, zou ik naar hem toe lopen en zeggen: 'Jij bent op staande voet ontslagen'. Dit wil je toch niet bij je club”, zo reageerde Derksen fel bij Vandaag Inside.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hélène Hendriks die ook aan tafel zat bij de dagelijkse talkshow, was voornamelijk verbaasd over Kuijt die zei dat ADO in het linkerrijtje van de Eredivisie thuishoort. “Hij zegt dat ADO een sleeping giant is en dat ze in het linkerrijtje thuis horen. Maar ik heb even gekeken, van de afgelopen twintig jaar zijn ze vijf keer in het linkerrijtje geëindigd. Drie keer hiervan was het zelfs op het randje, de negende plaats”, concludeert Hendriks.

René van der Gijp was milder voor Kuijt. Hij lijkt het nog wel af te willen wachten hoe de voormalig profvoetballer in Den Haag gaat presteren. “Laten we het afwachten joh, het is toch ook wel weer leuk. Hij staat nu weer volop in de belangstelling, daar kunnen we natuurlijk alleen maar van genieten”, zegt Van der Gijp.