Ajax legt talentvolle jeugdspeler (17) vast: ‘Kijk op naar Neymar en Ronaldinho’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 12:05 • Jordi Tomasowa

Ajax heeft Jayden Banel gecontracteerd De zeventienjarige aanvaller zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie seizoenen, waardoor hij tot medio 2025 vastligt.

“Vanmorgen had ik een beetje knikkende knieën, maar gelukkig heb ik goed geslapen vannacht”, zegt Banel op de clubwebsite van Ajax. “Mijn familie keek uit naar dit moment." Banel speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax, hij kwam toen over van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. “Al die jaren waarin ik hier al rondloop hebben mij gevormd als speler.”

Banel behoort dit seizoen tot de selectie van Ajax Onder 18. Na de zomerstop zal hij de overstap naar Jong Ajax maken. In januari maakte hij zijn debuut voor het beloftenelftal van de Amsterdammers. Tegen FC Den Bosch (2-1 winst) was hij beslissend met een afgemeten voorzet. “Bij Jong Ajax wil ik basisspeler worden en mijn stempel gaan drukken. Van daaruit wil ik naar het eerste toewerken”, zo klinkt het vol bravoure. De aanvaller is naar eigen zeggen een doelgerichte dribbelaar. “Ik kijk op naar Neymar en Ronaldinho. Dat zijn spelers die op dezelfde positie functioneren. Zo wil ik ook spelen. Ik ben echt gecharmeerd van hun spel.”