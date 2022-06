Spanje in de ban van nieuw schandaal: Piqué onderhoudt geheime affaire

Vrijdag, 3 juni 2022 om 08:32 • Laatste update: 08:59

In Spanje is men in de ban van een op handen zijnde scheiding tussen Gerard Piqué en Shakira. De verdediger van Barcelona zou een affaire onderhouden met een andere dame, wat ertoe zou hebben geleid dat hij momenteel op zichzelf woont in een appartement in Barcelona. De onthulling is naar buiten gebracht via Laura Fa in haar podcast Mamarazzis bij El Periódico. Volgens de journaliste staan Piqué en Shakira op het punt om van elkaar te gaan scheiden.

Fa onthult in haar podcast dat Piqué zou zijn verhuisd naar een appartement aan de Carrer de Muntaner, een bekende straat in Barcelona. Ze baseert haar verhaal op wat enkele bewoners van het gebied getuigen en grijpt hetgeen aan dat er een heuse relatiecrisis gaande is tussen de verdediger en Shakira. "De zangeres heeft hem betrapt met een ander en ze gaan uit elkaar", aldus Fa. Vermoedelijk heeft de Colombiaanse zangeres besloten om een punt te zetten achter de twaalf jaar durende relatie. "Het is gebeurd. Dat is de reden dat ze nu afstand hebben genomen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Shakira vertrok onlangs naar Ibiza voor een korte vakantie. Ze liet Piqué thuis, maar nam hun twee kinderen wel mee. Dat zou kunnen betekenen dat de relatie zijn beste tijd heeft gehad, zo stelt Fa. Daarnaast zou de Colombiaanse worstelen met een zaak die tegen haar loopt. Shakira wordt ervan verdacht zo'n 14,5 miljoen euro niet te hebben betaald aan de Spaanse belastingdienst. De zangeres heeft vorige week te horen gekregen dat er voldoende grond is voor een rechtszaak. In totaal heeft de zangeres zes aanklachten tegen zich lopen. Shakira woont volgens de belastingdienst sinds 2011 in Spanje, maar zegt zelf pas in 2015 te zijn verhuisd. De belastingdienst wil al jaren dat ze ook betaalt voor die eerste vier jaar.

Volgens Emilio Pérez de Rozas, die in het tijdschrift Cuore een boekje open heeft gedaan over de affaire van Piqué, gaat het om een jonge blonde dame van in de twintig die studeert en werkt als gastdame bij evenementen. De Spaans international zou de voorbije weken veelvuldig in het uitgaansleven te zien zijn geweest bij onder meer de nachtclubs Bling Bling en Patron. "Hij is gezien in het gezelschap van andere vrouwen", benadrukt Fa nogmaals. Piqué zou daarbij zijn vergezeld door ploeggenoot Riqui Puig. Het is niet bekend of Shakira en de vriendin van Puig ook bij die gelegenheden aanwezig zijn geweest.

De bom die Fa uitbracht heeft allerlei argwaan gewekt. Zeker nu Shakira 's nieuwste nummer, in samenwerking met Rauw Alejandro, lijkt te zijn gewijd aan de crisis die ze doormaakt met de voetballer. Als de scheiding daadwerkelijk wordt bevestigd betekent dat een einde aan een relatie die twaalf jaar heeft geduurd. Piqué en Shakira hebben twee kinderen, Milan en Sasa. De twee zijn nooit getrouwd. "Ik hou van de manier waarop we nu samen zijn, de manier waarop we werken als partner. En nee, trouwen doen we niet. Ik heb niet de behoefte om te trouwen", zei hij onlangs in gesprek met Gary Neville.