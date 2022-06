Madueke haalt zich woede PSV-fans op de hals met post op Instagram

Noni Madueke heeft zich niet geliefd gemaakt bij de fans van PSV. Maandag verscheen de aanvaller samen met Cyril Ngonge op een Instagram Story van chefchancel in een shirt van FC Groningen. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kreeg via Twitter meteen vragen over de foto. "Wat is dit voor onzin?", schrijft iemand, waarop Elfrink bloedserieus blijft. "Dit zijn Cyril Ngonge en Noni Madueke die poseren bij een stel broodjes. Met een andere man die ik niet ken. En ze hebben een shirt van FC Groningen aan."

Het is niet bekend waarom Madueke poseert in het shirt van FC Groningen. Opvallend genoeg werd het bericht gedeeld door het officiële Instagram-account van FC Groningen. Madueke en Ngonge zijn al enige tijd goed bevriend met elkaar. Vermoedelijk zijn de twee wezen eten bij chefchancel. De Fransman doet dienst als privé chef en krijgt vaker bekende voetballers over de vloer.