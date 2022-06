Ajax dient officieel bod in bij Tottenham Hotspur voor Steven Bergwijn

Vrijdag, 3 juni 2022 om 06:47 • Laatste update: 07:31

Ajax zet ook deze transferwindow volledig in op de komst van Steven Bergwijn. De aanvaller, die afgelopen winter ook al de hoogste prioriteit was in Amsterdam, komt bij Tottenham Hotspur amper aan spelen toe. Volgens De Telegraaf heeft de club uit Noord-Londen inmiddels een nieuw bod ontvangen van de Amsterdammers. Hoe hoog het bedrag is wordt niet bekendgemaakt. Bergwijn zelf, die zich momenteel met Oranje voorbereidt op de Nations League-duels, ziet een overstap naar Ajax wel zitten.

Tottenham en Ajax vochten afgelopen winter tot de laatste snik om Bergwijn. De club uit Noord-Londen wees begin januari een bod van achttien miljoen euro van Ajax af. Bergwijn kwam niet veel later in een krankzinnige rollercoaster terecht door in een korte invalbeurt tegen Leicester City (2-3 winst) twee beslissende goals in blessuretijd te maken. Antonio Conte benadrukte vervolgens nogmaals dat Bergwijn niet mocht vertrekken en zette de Oranje-international in de basis tegen Chelsea. Uiteindelijk zou hij echter slechts 140 minuten in actie komen in het restant van het seizoen.

Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars was bereid om met min of meer gegarandeerde bonussen tot 22 miljoen euro te gaan. Het bleek niet voldoende voor Tottenham, dat minimaal 25 miljoen euro verlangde voor de buitenspeler. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen stuk en bleef het voor Ajax qua winteraanwinsten bij Biran Brobbey en Mohamed Ihattaren. Dat Ajax de hoop niet heeft opgegeven blijkt nu andermaal. Volgens De Telegraaf heeft Ajax een nieuw bod neergelegd bij Tottenham. Hoe hoog het bedrag is wordt niet bekendgemaakt. Bergwijn is naar verluidt voor zo'n twintig miljoen euro op te halen.

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij ligt het doorgaan van een deal in handen van financieel directeur Susan Lenderink. "Bergwijn zelf staat open voor een overstap naar Ajax en een salarisindicatie heeft aangegeven dat een contract voor vijf jaar tussen speler en club een formaliteit is", aldus Verweij. Begin dit jaar stak Lenderink een stokje voor de komst van Bergwijn, daar het haar te gortig werd. Tottenham mikte in eerste instantie op dertig miljoen euro, het bedrag dat in 2020 aan PSV werd betaald. Uiteindelijk zakte de club naar 25 miljoen, maar zo ver wilde Ajax niet gaan. Van een transfer kwam het dan ook niet.

Met Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar als nieuwe technisch verantwoordelijken moet Alfred Schreuder volgend seizoen alsnog de beschikking krijgen over Bergwijn. Verwacht wordt dat Ajax de aanvaller voor twintig miljoen euro kan overnemen, mede doordat Tottenham zijn beloftes niet heeft waargemaakt richting Bergwijn. Dat Huntelaar en Hamstra voor goedkeuring bij Lenderink en de Raad van Commissarissen langs moeten zorgt voor de nodige vertraging. "Er kunnen andere kapers op de kust komen. Ajax speelt met vuur", stelt Verweij. "Tijdens de Nations League staat Bergwijn op het hoogste podium in de etalage."