‘Transfer Doan dichtbij, maar Van Nistelrooij weigert mogelijk medewerking'

Vrijdag, 3 juni 2022 om 00:19 • Laatste update: 00:22

Ruud van Nistelrooij wil niet bij voorbaat meewerken aan een eventuele transfer van Ritsu Doan. Volgens BILD zou de aanvallende middenvelder van PSV dicht bij een akkoord met FSV Mainz 05 zijn, maar de nieuwe hoofdtrainer van de Eindhovenaren lijkt niet direct mee te willen werken aan een vertrek van de Japanner naar de Bundesliga. Het zou gaan om een definitieve transfer, al is het vooralsnog onbekend welk bedrag er gemoeid is met de deal.

Volgens de Duitse boulevardkrant wil Van Nistelrooij pas een beslissing nemen over Doan nadat de coach zijn pupil op de trainingen in actie heeft gezien. Een grondige analyse van Van Nistelrooy tijdens de voorbereiding kan deze transfer dus nog in de weg staan. In dat geval moet Doan dus nog wachten op een eventuele terugkeer in de Bundesliga. De 23-voudig international beschikt bij PSV over een verbintenis die doorloopt tot medio 2024.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het seizoen 2020/2021 werd Doan door PSV uitgeleend aan Arminia Bielefeld. Daar bloeide de linkspoot weer op na een teleurstellend debuutseizoen in Eindhoven. In Duitsland speelde hij vrijwel alles. Afgelopen seizoen groeide hij vooral in de tweede helft van de voetbaljaargang uit tot een waardevolle speler voor PSV. In 24 Eredivisie-wedstrijden was Doan 8 keer trefzeker, al kwam hij in 10 Europese duels tot slechts 1 doelpunt namens PSV.

Het is nog niet duidelijk wanneer Doan aansluit in op De Herdgang. Momenteel is de Japanner nog onderweg met de nationale ploeg voor interlands, waarna een vakantie van circa drie weken volgt. Donderdagmiddag kwam Doan voor Japan in actie tegen Paraguay (4-1). Voor rust gaf hij de assist bij de 2-0 op Daichi Kamada. In het tweede bedrijf was hij minder succesvol, daar hij, na een gemiste strafschop, verzuimde zijn naam op het scorebord te zetten.