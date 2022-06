Pedersen verzorgt assist op Haaland bij basisdebuut Aursnes; Marciano blundert

Donderdag, 2 juni 2022 om 23:20 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:51

Israël en en IJsland hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden in Groep 2 van de B-divisie van de Nations League. Mede door twee momenten waarbij doelman Ofir Marciano niet vrijuit ging moesten de Israëliërs genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. In Groep 4 ging Servië tegelijkertijd met 0-1 onderuit tegen Noorwegen. Namens de bezoekers maakte Erling Braut Haaland op aangeven van Feyenoorder Marcus Pedersen het enige doelpunt van de avond: 0-1.

Israël - IJsland 2-2

Eli Dasa, in de finale van de play-offs om een Europees ticket tegen AZ nog afwezig in verband met een bruiloft, verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg. Israël kwam halverwege de eerste helft dankzij een prachtig doelpunt op voorsprong. Manor Solomon vond na een fraaie combinatie Liel Abada, die van dichtbij eenvoudigerwijs kon binnenwerken: 1-0. Vlak voor rust deed IJsland wat terug na een fikse blunder van Marciano. De doelman van Feyenoord maakte bij de gelijkmaker een ongelukkige indruk toen hij een voorzet in de voeten van Helgason stompte. Het was vervolgens een koud kunstje voor de aanvaller om doel te treffen: 1-1. Vlak na rust kwamen de bezoekers op voorsprong toen Sigurdsson met een schot vanaf rechts onder Marciano doorschoot: 1-2. Lang leek het op een nederlaag voor Israël uit te draaien, maar invaller Weissman kopte een voorzet van Doron Leidner snoeihard binnen: 2-2.

ZO! IJsland komt zelfs op voorsprong ?? Sigurdsson wordt weggestuurd en prikt onder Marciano door binnen voor de 2-1 ????#ZiggoSport #NationsLeague #ISRISL pic.twitter.com/Mi8DrWnqmf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 2, 2022

Servië - Noorwegen 0-1

Servië trad in de voorhoede aan met Dusan Tadic. Bij Noorwegen was er plek ingeruimd voor twee spelers van Feyenoord: Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes begonnen allebei in de basis, waar laatstgenoemde zijn basisdebuut mocht maken van bondscoach Stale Solbakken. Het was halverwege de eerste helft de nieuwe aanwinst van Manchester City Erling Braut Haaland die van zich liet horen. Pedersen werd met een heerlijke steekbal de diepte ingestuurd en gaf de bal rond de achterlijn hard voor. Haaland kroop weg uit de rug van zijn tegenstander en werkte met links hard binnen: 0-1. Hoewel er in het tweede bedrijf nog diverse mogelijkheden gecreëerd werden door beide teams, kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.

Daar is 'ie weer.. Ofir Marciano ?? De Feyenoord-goalie heeft al niet zo'n beste reputatie, maar gaat ook bij Israël vreselijk de fout in ??#ZiggoSport #NationsLeague #ISRISL pic.twitter.com/2pihVKBWwa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 2, 2022