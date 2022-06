Bayer Leverkusen toont ambitie en versterkt zich met Europees toptalent

Donderdag, 2 juni 2022 om 23:01

Adam Hlozek heeft eindelijk zijn transfer naar een Europese topcompetitie te pakken. De Tsjech staat al jaren bekend als een groot talent en vormt aankomend seizoen bij Bayer Leverkusen in de Bundesliga een spitsenduo met landgenoot Patrik Schick. Die Werkself maken volgens Fabrizio Romano ruim 13 miljoen over naar Sparta Praag, de club waar Hlozek 132 keer voor uitkwam. Daarnaast is met de transfer naar verluidt een fors doorverkooppercentage van 30 procent gemoeid.

Hlozek zet in Leverkusen zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis. Aankomend seizoen komt Leverkusen uit in de Champions League, daar trainer Gerardo Seonae zijn ploeg afgelopen seizoen naar de derde eindklassering in de Bundesliga leidde. Eerder koos de jonge voorhoedespeler bewust voor een langer verblijf in Praag, om zo meer ervaring op te doen in de Fortuna Liga.

Official, confirmed. Bayer Leverkusen sign talented striker Adam Hložek from Sparta Praha for €13m guaranteed fee plus add-ons and 30% sell on clause. ?????? #transfers



Hložek was also in Sevilla radar but he accepted Bayer Leverkusen bid last week. pic.twitter.com/Ne3wYcbikr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2022

In eigen land heeft Hlozek zich de afgelopen jaren al flink op de kaart gezet. In het seizoen 2018/19 brak hij door en veroverde hij een basisplaats bij Sparta Praag. Op dat moment was hij zestien jaar oud. Daarmee werd hij de jongste debutant in de geschiedenis van de club. Daarnaast schoot de spits zich in de geschiedenisboeken als jongste doelpuntenmaker voor de club uit de Tsjechische hoofdstad.

Al snel ging de geruchtenmolen draaien en hingen de clubs om hem heen. Vorig seizoen werd Hlozek nog genoemd bij PSV als opvolger van Donyell Malen volgens Voetbal International. Dat bleek uiteindelijk echter onhaalbaar. Nu durft Hlozek een buitenlands avontuur wel aan. In het afgelopen seizoen was Hlozek 12 keer trefzeker in 47 officiële wedstrijden en daarnaast verzorgde hij 15 assists. De veertienvoudig international stond bovendien op het veld tijdens het duel met Oranje in Boedapest, waar Tsjechië in de achtste finale van het EK met 0-2 te sterk was.