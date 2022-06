‘Sinkgraven mag weg voor relatief laag bedrag; meerdere clubs geïnteresseerd’

Donderdag, 2 juni 2022 om 22:07 • Laatste update: 22:34

Daley Sinkgraven kan zich na een jaar met slechts 345 speelminuten in de Bundesliga opmaken voor een vertrek bij Bayer Leverkusen, zo meldt der Kicker donderdag. Omdat het contract van de linksbenige vleugelverdediger medio 2023 afloopt, hopen die Werkself komende zomer nog een aanzienlijke transfersom over te houden aan de voormalig Ajacied. Sinkgraven moet naar verluidt circa drie miljoen euro opleveren.

Sinkgraven sloot in de zomer van 2019 aan bij Bayer Leverkusen, dat destijds onder leiding stond van Peter Bosz. Als trainer van Ajax toverde Bosz Sinkgraven om van technische middenvelder tot linksback. Op die positie dichtte de leermeester hem een grote toekomst toe. Dat vertrouwen was ook terug te zien aan de transfersom die Leverkusen betaalde voor zijn diensten: ruim vijf miljoen euro.

Vooral in zijn tweede seizoen in Duitsland kwam Sinkgraven relatief vaak aan spelen toe. Toch werd het avontuur van de linkervleugelverdediger uiteindelijk geen onverdeeld succes. Na het vertrek van Bosz werd het aantal speelminuten steeds geringer, met het afgelopen seizoen als dieptepunt. Sinkgraven werd vooral gebruikt voor korte invalbeurten en kwam in totaal tot slechts 345 speelminuten in de Bundesliga.

In het seizoen 2021/22 verloor hij de concurrentiestrijd van landgenoot Mitchel Bakker, die na zijn overgang van Paris Saint-Germain naar Leverkusen, veelal kon rekenen op een basisplek. Op de rechtsbackpositie koos trainer Gerardo Seoane voornamelijk voor Jeremie Frimpong. De Duitse club lijkt nu genoegen te nemen met een verlies van twee miljoen op Sinkgraven. Volgens der Kicker wordt er al geïnformeerd naar zijn diensten, al worden er nog geen concrete clubs genoemd.