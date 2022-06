Wesley Sneijder denkt aan botsing tussen Wijnaldum en Van Gaal

Donderdag, 2 juni 2022 om 20:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:07

Wesley Sneijder vreest dat Georginio Wijnaldum niet meer terugkeert bij het Nederlands elftal zo lang bondscoach Louis van Gaal aan het roer staat. In gesprek met De Telegraaf laat de voormalig Oranje-international weten te vermoeden dat de keuzeheer Wijnaldum voor de komende interlandperiode buiten de selectie houdt vanwege de sfeer in de kleedkamer.

“Louis had het over jongens die niet leuk zijn in de groep als ze niet spelen en daarmee doelde hij volgens mij op Georginio”, tekent het dagblad op uit de mond van Sneijder. “Misschien is er tussen Wijnaldum en hem wel iets gebeurd en heeft Georginio er de pest in dat hij niet speelde. Dat maken wij niet mee, want wij zien Oranje alleen van de buitenkant.” Sneijder belandde in juni 2013 ook op een zijspoor bij Oranje toen Van Gaal de leiding had, dus hij kan zich verplaatsen in Wijnaldum. Toch benadrukt de recordinternational dat hun scenario’s enigszins afwijken.

“Ik snap de vergelijking tussen Wijnaldum en mij wel, maar die is toch niet terecht. Bij mij zei Louis dat ik fitter moest worden. Dat was een duidelijke boodschap, die ik bij Wijnaldum eerlijk gezegd mis. Je hoort Van Gaal nu niet zeggen dat hij weer in beeld komt als hij bij zijn club weer gaat spelen en leveren. Ik ben bang voor Wijnaldum dat Van Gaal spelers op zijn positie heeft, zoals Guus Til, die hij beter denkt te kunnen gebruiken.”

“We kennen Louis allemaal”, vervolgt Sneijder. “Hij heeft een visie en wil een team smeden. Geloof me, in november staat er weer een eenheid, waar hij alles uit zal halen. Van Gaal kan heel goed samenwerken met mensen die naar hem luisteren. Ik hoop dat Wijnaldum de komende maanden het ongelijk van Van Gaal kan bewijzen, want hij kan zonder meer een toegevoegde waarde voor Oranje zijn. Laten we eerst kijken hoe Til het er vanaf brengt tegen België”, besluit de analyticus.