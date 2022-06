Louis van Gaal vindt dat Noa Lang op twee punten ‘heel wat te leren heeft’

Donderdag, 2 juni 2022 om 20:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:27

Tijdens de persconferentie in Zeist gaat bondscoach Louis van Gaal in op het veelbesproken ‘afscheidsinterview’ dat Noa Lang eerder deze week gaf aan de Belgische pers. Lang beweerde in het interview met Het Laatste Nieuws onder andere dat de bondscoach heeft gezegd dat hij de absolute wereldtop kan halen. Van Gaal maakt daar daags voor het Nations League-duel met België een kanttekening bij.

“Dan moet hij in zijn gedrag en discipline wel een stukje bij leren,” vertelt Van Gaal met een glimlach. “Noa heeft wel ongelofelijk veel creativiteit. Het is een speler die een wedstrijd kan openbreken. Dat is wat ik tegen hem heb gezegd. Er zijn niet veel spelers die zo’n kwaliteit bezitten. Misschien dat hij daarmee denkt de beste speler te zijn, maar daarvoor moet hij nog heel wat leren.”

Vervolgens krijgt de bondscoach van een Belgische journalist een vraag over het elftal van de Rode Duivels en laat hij knipogend de naam van Lang vallen. “Wie de beste speler van de nationale ploeg van België is? Nou, voor mij is dat De Bruyne. Maar omdat hij een middenvelder is zal hij alleen niet snel de Gouden Bal winnen. Dat zijn altijd aanvallers. Dus Noa Lang heeft meer kans om die te winnen dan Kevin De Bruyne”, grapt de bondscoach.

In gesprek met Het Laatste Nieuws sprak Lang afelopen dinsdag over zijn ambities. “Ik moet gaan spelen bij een club die in de Champions League speelt en de top aantikt. Ik ben 22 en heb alle tijd. Naar Real Madrid hoef ik niet meteen te gaan, die stap is ontiegelijk groot. Ik wil eerst elders goed presteren om dan als een grote jongen bij de absolute wereldtop te tekenen.” Eerder werd al duidelijk dat deze stap in het vizier ligt. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport gaf aan dat AC Milan werk wil maken van de transfer met een bod van minstens twintig miljoen euro.