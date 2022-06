Van Dijk zit naast Van Gaal en zegt waarheid over samenstelling Oranje-selectie

Donderdag, 2 juni 2022 om 20:02 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 20:04

Bij Virgil van Dijk bestaat er geen twijfel over de toekomst van Georginio Wijnaldum in het Nederlands elftal. De verdediger van Liverpool vindt dat Wijnaldum met zijn kwaliteiten en mentaliteit een plek in Oranje verdient, zo vertelt Van Dijk op de persconferentie daags voor het Nations League-duel met België.

Van Dijk laat donderdag weten dat hij zijn voormalig ploeggenoot graag terug ziet keren in de selectie van het Nederlands elftal. Van Dijk reageert met een glimlach wanneer hem wordt gevraagd hoe hij aankijkt tegen de keuze van bondscoach Louis van Gaal om Wijnaldum niet te selecteren. “Ik vind dat Gini met de kwaliteiten die hij heeft altijd in Oranje hoort. Maar hij zit natuurlijk niet in de beste fase van zijn carrière. Hij moet de keuze van de bondscoach accepteren en er alles aan doen om weer terug te komen in de selectie. Daar heb ik alle vertrouwen in. Hij is zowel binnen als buiten het veld heel belangrijk voor de groep en dat zal in de toekomst ook weer zo zijn. Daar heb ik heb alle vertrouwen in."

?? Virgil van Dijk hoopt dat Wijnaldum snel terugkeert bij @OnsOranje. "Ik vind dat Gini met zijn kwaliteiten altijd in Oranje hoort" pic.twitter.com/ROiPMXLSr8 — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2022

“Ik denk dat hij nu vooral aan het ontspannen is", vervolgt Van Dijk. "Zijn koppie aan het leegmaken is. De focus op het nieuwe seizoen zal heel snel weer beginnen en ik denk dat het voor hem vooral taak is dat hij weet waar hij aan toe is bij zijn club. Hij moet gaan spelen. Hij moet die lach weer op zijn gezicht krijgen als hij gaat spelen, dat wat we allemaal missen. En die ik ook wil zien natuurlijk. Wat ik al eerder zei, ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed gaat komen. Met zijn kwaliteiten en met zijn mentaliteit denk ik dat we hem heel gauw weer terug gaan zien. Iedereen die Gini kent die zal daar geen twijfel over hebben.”

Depay deelde afgelopen dinsdag in gesprek met de NOS dezelfde mening als Van Dijk. "Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was”, zo was de aanvaller van Barcelona stellig. “Ik vind wel dat hij hier veel heeft laten zien en erbij hoort.” Wijnaldum speelde in zijn carrière tot dusver 86 interlands en bezet daarmee de dertiende plek op de ranglijst van spelers met de meeste interlands voor het Nederlands elftal. Hij deelt die plek met Marc Overmars en hoeft van de huidige internationals alleen Daley Blind voor zich te dulden. “Ik vind dat hij veel strepen heeft hier. De naam Wijnaldum vind ik in de selectie horen. Ik heb geen twijfels dat die weer gaat komen. Het is nu klote voor Gini, maar ik denk dat hij er snel weer bijzit.”, zo was Depay ook optimistisch over de toekomst van Wijnaldum in Oranje.