Harde kern VVV keert zich met spandoekenactie tegen directeur; club reageert

Donderdag, 2 juni 2022 om 23:10 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:56

De harde kern van VVV-Venlo, de Yellow Black Fanatics, is klaar met het huidige beleid onder algemeen directeur Marco Bogers. De supporters hebben donderdag middels spandoeken en een statement op Facebook laten weten dat zij ‘zwaar ontevreden’ zijn met het beleid dat bij VVV gevoerd wordt. De harde kern van de Limburgers wijst voornamelijk Bogers aan als schuldige voor de ontstane ‘onrust’ binnen de club. VVV distantieert zich van de supportersactie, zo meldt de club via de officiële kanalen.

VVV maakte maandag in goed overleg met Jos Luhukay bekend de samenwerking met de trainer te beëindigen. Dat besluit schoot in het verkeerde keelgat van de harde kern van de club, zo wordt duidelijk uit het statement dat donderdag naar buiten wordt gebracht. “Wij zijn als supportersgroep zwaar ontevreden met het beleid dat gevoerd wordt bij VVV-Venlo op dit moment. Al een aantal jaar is het technisch beleid onvoldoende en is de club zeer wispelturig in zijn visie. Onze actie is dan ook niet enkel gericht op de ontbinding van het contract van Jos Luhukay”, aldus de supportersgroep.

“Mede door dit visieloze beleid is de club in een waar trainerskerkhof veranderd", zo is er verder te lezen in het statement "De afgelopen maanden is er veel onrust ontstaan binnen de club met als druppel die de emmer doet overlopen afgelopen week het vertrek van zowel Jos Luhukay als Jeroen Schepens. Het verhaal dat vanuit de club gecommuniceerd wordt is structureel hetzelfde en zonder enige vorm van zelfreflectie. Wij stellen daarom de kritische vraag wanneer er in de top van de club eens gekeken wordt naar het eigen beleid, en wanneer hier eventueel conclusies over getrokken worden”, zo vervolgt de supportersgroep het statement. Luhukay is sinds het vertrek van Jan van Dijk in 2008 de achtste trainer die de Limburgse club voortijdig verlaat.

De groep supporters van VVV is vervolgens duidelijk over wie er volgens hen verantwoordelijk is voor de 'onrust' die is ontstaan binnen de club. “De man die hierin het meest op de voorgrond staat en eindverantwoordelijk is voor de onrust is de heer Bogers. Het feit dat hij direct vertrokken is op vakantie na een gebrekkige toelichting zonder enige zelfreflectie (wat ook is gebleken uit het “tikkie terug” op linkedin) is ons in het verkeerde keelgat geschoten. Ook hierom willen wij graag ons ongenoegen laten blijken.” Bogers reageerde op LinkedIn op een artikel van de Limburger waarin stond dat het vertrek van Luhukay een 'tik' is voor Bogers. De algemeen directeur counterde met een 'tikkie terug' en gaf aan dat de journalist niet de juiste feiten benoemde.

VVV reageert donderdag door te stellen zich te distantiëren van de spandoekenactie van de aanhang van VVV. “VVV-Venlo distantieert zich van de actie van deze ochtend gericht tegen algemeen directeur Marco Bogers. Onlangs heeft de club tijdens de seizoenafsluiting aangekondigd weer meerdere supportersavonden te organiseren. Op deze avond is er plek voor het stellen van vragen richting de directie”, zo meldt VVV, dat verder voor maandag 20 juni een supportersavond aankondigt.

VVV-Venlo distantieert zich van de actie van deze ochtend gericht tegen Algemeen Directeur Marco Bogers. — VVV-Venlo (@VVVVenlo) June 2, 2022