BAM mag beslag leggen op bezittingen AZ; club moet mogelijk miljoenen betalen

Donderdag, 2 juni 2022 om 17:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:31

De rechtbank in Amsterdam heeft bouwbedrijf BAM in het gelijk gesteld tijdens het kort geding met AZ. Dit houdt in dat AZ de overige 4,35 miljoen euro voor het reparen van het dak alsnog terug moet betalen aan het bouwbedrijf. AZ gaat niet in hoger beroep, maar wijst op de bodemprocedure die nog loopt bij het gerechtshof in Alkmaar.

Het kort geding tussen beide partijen werd aangespannen door BAM, na de reparatiewerkzaamheden aan het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar. AZ liet BAM namelijk het dak van het stadion repareren, maar zegt dat het bouwbedrijf pas maanden later dan gepland de klus afronde. Daarom gaf AZ aan slechts een gedeelte van het volledige bedrag van twintig miljoen euro te willen betalen. BAM stapte naar de rechter om de overige 4,35 miljoen euro terug te eisen en daarin kregen ze dus gelijk. Volgens het ANP moet AZ nu met andere kosten zoals rentes, zo’n vijf miljoen euro overmaken.

De Eredivisie-club maakt zich echter niet druk om de uitspraak van het gerechtshof. “De beslaglegging op AZ Vastgoed BV is een formaliteit en zal AZ totaal niet raken in de dagelijkse bedrijfsvoering”, zo valt te lezen op de eigen clubwebsite. “Om die reden zal AZ ook niet in beroep gaan. Wij zien de inhoudelijke bodemprocedure met vertrouwen tegemoet. Zodra de bodemprocedure in het voordeel van AZ uitvalt, komt de beslaglegging automatisch te vervallen."

In augustus 2019 stortte door hevige windvlagen het dak van het AFAS-stadion gedeeltelijk in. Er vielen geen gewonden tijdens het voorval, maar de schade voor de club was erg groot. Ontwerpfouten, te zwakke lassen en eerdere zwakke plekken door stormen werden aangemerkt als grootste fouten, na onderzoek van Royal Haskoning DHV. Door het gedeeltelijk instorten van het dak moest AZ in 2019 noodgedwongen bijna de gehele eerste seizoenshelft de thuiswedstrijden in het stadion van ADO den Haag afwerken.