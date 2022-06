‘Wereldberoemde’ Jorge Jesus vervolgt trainerscarrière in Turkije

Donderdag, 2 juni 2022 om 16:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:04

Fenerbahçe heeft in Jorge Jesus zijn nieuwe trainer voor komend seizoen gevonden. Op de eigen clubkanalen presenteert de Turkse club de naar eigen zeggen ‘wereldberoemde coach’. Jesus neemt het stokje over van interim-trainer Ismail Kartal, die halverwege het afgelopen seizoen tijdelijk de honneurs waarnam na het ontslag van trainer Vitor Pereira. De 67-jarige trainer tekent een contract voor één seizoen bij Sari kanaryalar.

Jesus trainde eerder clubs als Flamengo, Sporting Portugal en SC Braga. De Portugese trainer keerde in 2020 terug bij Benfica voor een tweede dienstverband bij de club waar hij eerder al zes jaar werkzaam was. Zijn tweede termijn bij Benfica verliep echter minder succesvol aangezien hij er in zijn eerste jaar niet in slaagde om Champions League-voetbal veilig te stellen. In het afgelopen seizoen verzekerde de club zich wel van een ticket voor het miljardenbal en wist Jesus zelfs te overwinteren. Maar de teleurstellende resultaten in de competitie gaven voor de clubleiding genoeg reden om hem in december te ontslaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fenerbahçe stelde op de laatste speeldag van afgelopen seizoen Champions League-voetbal veilig. In de tweede voorronde van het Europese toernooi treft de club mogelijk Dynamo Kiev of FC Midtjylland. Omdat Fenerbahçe al op 19 of 20 juli al in actie moet komen, wilde de clubleiding voor die data duidelijkheid hebben over wie de leiding zou krijgen voor aankomend seizoen.

Jesus is de tweede Portugese trainer in de geschiedenis van de club. Begin vorig jaar stond Vitor Pereira aan het roer, maar hij werd in december ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Na zijn vertrek nam interim-trainer Ismail Kartal het stokje over. Hij loodste Fenerbahçe naar de voorrondes van de Champions League en een tweede plaats in de competitie achter kampioen Trabzonspor.