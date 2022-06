Voormalig Ajacied Kristensen maakt toptransfer naar Premier League

Donderdag, 2 juni 2022 om 15:38 • Laatste update: 16:12

Rasmus Kristensen staat voor een transfer naar Leeds United. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft RB Salzburg een bod van tien miljoen euro geaccepteerd van Leeds United. Mondeling is de Deens international ook al akkoord met de Premier League-club. Bij Leeds wordt Kristensen herenigd met Jesse March, die hij nog kent uit hun gezamenlijke tijd bij die Roten Bullen.

Kristensen maakte afgelopen seizoen veel indruk bij RB Salzburg. Zowel in de Champions League als in de competitie was hij een vaste waarde. Met Salzburg werd hij kampioen van Oostenrijk en haalde hij voor het eerst in de clubhistorie de knock-outfase van de Champions League. In totaal speelde de Deen 44 wedstrijden voor de Oostenrijkse club, waarin hij bij 18 doelpunten betrokken was. Hij kwam tot het indrukwekkende aantal van tien doelpunten, terwijl hij acht keer een assist gaf.

Leeds United kende een spannend seizoen in de Premier League. The Peacocks wisten zich na promotie twee seizoenen geleden relatief makkelijk te handhaven op het hoogste niveau, maar het afgelopen seizoen had de club uit Yorkshire het vanaf het begin moeilijk. In februari werd de alom geliefde trainer Marcelo Bielsa ontslagen na een reeks verloren duels. De Amerikaan Jesse March nam het stokje van hem over. Hij loodste Leeds United in extremis naar handhaving, door op de laatste speeldag Brentford met 1-2 te verslaan.

Brentford toonde niet zo lang geleden ook nog interesse in Kristensen, maar lijkt nu dus achter het net te vissen. De Deen zal bij zijn vertrek niet de enige zijn die van Oostenrijk naar Engeland afreist. Leeds nam vorige week namelijk ook aanvallende middenvelder Brenden Aaronson over van Salzburg. De 21-jarige Amerikaan vertrekt voor een bedrag van 32 miljoen naar Elland Road.