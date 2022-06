OM seponeert zaak tegen Johan Derksen na ‘kaars-verhaal’

Donderdag, 2 juni 2022 om 15:03 • Laatste update: 15:11

Johan Derksen wordt niet vervolgd voor het 'kaars-verhaal' dat hij eind april opbiechtte tijdens een uitzending van Vandaag Inside. "Het onderzoek heeft niet aangetoond dat het incident met de kaars daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor ook de verjaringsvraag onbeantwoord is gebleven”, zo laat het Openbaar Ministerie donderdag weten.

Johan Derksen beheerste enkele weken de publieke opinie in Nederland, nadat hij in Vandaag Inside uit de school klapte over een incident van bijna vijftig jaar geleden. Hij zou destijds een kaars tussen de benen van een laveloze vrouw hebben gestopt, wat tot enorm veel ophef leidde. De dagelijkse talkshow leek hierdoor definitief te stoppen, al is er inmiddels een doorstart gemaakt.

Het Openbaar Ministerie stelde na de biecht van Derksen een onderzoek in. Zowel Derksen als een getuige zijn gehoord. “Derksen heeft ten overstaan van een breed televisiepubliek uitlatingen gedaan over een een seksueel geweldsdelict. Die uitlatingen hebben een flinke impact gehad in de samenleving”, vertelt een woordvoerder van het OM.

“Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek uitgevoerd en helaas kon er niet vastgesteld worden wat er feitelijk precies is gebeurd. De identiteit van de vrouw in kwestie kon helaas niet worden vastgesteld. Omdat niet duidelijk is wat er precies is voorgevallen heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak te seponeren.”