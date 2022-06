Barcelona en Bayern identificeren ideaal alternatief voor Lewandowski

Donderdag, 2 juni 2022 om 14:34 • Laatste update: 14:41

Voor Barcelona is Robert Lewandowski komende zomer nog altijd prioriteit nummer één. Mocht de 33-jarige spits van Bayern München echter niet haalbaar blijken, dan schakelt Barça door naar Romelu Lukaku, zo meldt Mundo Deportivo. De Belg, die op een zijspoor is beland bij Chelsea, staat ook op de shortlist van Bayern. Voor Internazionale zijn het verontrustende berichten, aangezien La Gazetta dello Sport onlangs melding maakte dat Lukaku zelf mondeling akkoord is over een terugkeer naar Milaan.

Lewandowski staat al geruime tijd op de radar van Barcelona en heeft Bayern duidelijk aangegeven te willen vertrekken. De Pool speelde acht jaar voor de Duitse recordkampioen, maar heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuw avontuur. Barcelona zou graag profiteren van deze situatie, alleen gooit de financiële situatie van de Catalanen vooralsnog roet in het eten. Wel blijven de clubs in gesprek over een mogelijke transfer van de spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Lewandowski onhaalbaar blijken voor Barcelona, dan schakelt de club door naar Lukaku. De Belgische goalgetter komt dit seizoen niet uit de verf bij Chelsea, nadat the Blues hem afgelopen zomer voor 115 miljoen euro overnamen van Internazionale. Een vertrek lijkt onvermijdelijk en Barcelona houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Niet alleen Barcelona denkt aan Lukaku. Ook Bayern München gaat op zoek naar een nieuwe nummer negen indien Lewandowski vertrekt. De Duitsers volgen een aantal aanvallende versterkingen om dit gat op te vullen, waaronder Lukaku.

Lukaku zelf lijkt in ieder geval een sterke voorkeur te hebben wat betreft zijn nieuwe bestemming. Hij mikt op een terugkeer bij Internazionale. Volgens La Gazetta dello sport is de Belg zelfs al mondeling akkoord over een tijdelijke terugkeer in Milaan. Wel moeten Inter en Chelsea er nog zien uit te komen. Lukaku kwam in de zomer van 2019 voor 74 miljoen euro over van Manchester United. Hij maakte in 95 wedstrijden in Italië, 64 goals.