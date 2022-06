Overgang Rüdiger naar Real Madrid voltooid; contract voor vier jaar

De overgang van Antonio Rüdiger naar Real Madrid is afgerond, zo melden de Madrilenen via de officiële clubkanalen De overstap van de Duitser hing al langer in de lucht, maar is nu definitief. Rüdiger, die op maandag 20 juni gepresenteerd wordt, komt over van Chelsea, waar hij over een aflopend contract beschikte. De 29-jarige mandekker tekent tot medio 2026 bij de Madrilenen.

Met de transfer komt een einde aan een vijfjarig dienstverband van Rüdiger bij the Blues. Chelsea nam hem in 2017 voor 35 miljoen over van AS Roma. De 49-voudig international voegde sindsdien een Champions League, een Europa League, een Europese Super Cup en een FA Cup toe aan zijn palmares en kon zeker sinds de komst van Thomas Tuchel als manager in het algemeen rekenen op een basisplaats.

Tuchel vertelde eind april al in gesprek met Sky Sports dat Rüdiger de Londense club zou verlaten. “De situatie is dat hij de club wil verlaten”, zei Tuchel zonder aarzelen na afloop van het gewonnen Premier League-duel met West Ham United (1-0). “Hij heeft het afgelopen week in een persoonlijk gesprek bevestigd. We hebben alles gegeven, zowel ik als de club. We konden echter niet meer vechten vanwege de sancties (Chelsea kon vanwege de bevroren eigendommen van voormalig eigenaar Roman Abramovich een tijdlang geen aankopen doen of contracten verlengen, red.). Zonder de sancties zouden we tenminste kunnen blijven strijden voor hem, maar we staan met onze rug tegen de muur. We nemen het niet persoonlijk op. Het is zijn beslissing.”

"We zullen hem heel erg missen", ging Tuchel verder. "Hij is niet alleen belangrijk in de kleedkamer, maar het is ook iemand die 50 tot 55 wedstrijden per seizoen kan afwerken. We zullen een oplossing moeten gaan zoeken", besloot de oefenmeester. Rüdiger werd na zijn bekendgemaakte vertrekwens in verband gebracht met clubs als Manchester United, Paris Saint-Germain, Barcelona en Real Madrid. Laatstgenoemde won uiteindelijk de strijd.