Dirk Kuijt heeft opvallend ambitieuze plannen met ADO Den Haag

Donderdag, 2 juni 2022 om 12:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:23

ADO Den Haag heeft Dirk Kuijt donderdag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Kuijt, die vorig jaar zijn diploma Coach Betaald Voetbal behaalde, dient als opvolger van Giovanni Franken. ADO delfde afgelopen zaterdag het onderspit in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs tegen Excelsior, waardoor Kuijt de taak krijgt om de Haagse club komend seizoen alsnog naar de Eredivisie te loodsen.

Kuijt heeft bij ADO een contract voor een jaar getekend met een optie voor nog een seizoen. Tijdens de presentatie maakte hij bekend komend seizoen geassisteerd te worden door John Metgod, die in het verleden werkzaam was bij ADO als technisch directeur. “Ik heb van meerdere journalisten in de laatste dagen gehoord dat Den Haag echt een sleeping giant is. Dat spreekt mij enorm aan, om juist daar als trainer te beginnen. Ik wil me vanuit daar ontwikkelen als coach. Ik zie het als enorme uitdaging om ADO terug te brengen waar het thuishoort.”

Bij de presentatie liet Kuijt tevens weten ambitieuze plannen te hebben met zijn nieuwe werkgever. “ADO is een club die in de Eredivisie thuishoort. ADO moet niet in het rechterrijtje maar linkerrijtje van de ranglijst staan”, zo werd de voormalig international van Oranje geciteerd door De Telegraaf. “We willen de goede spelers van nu behouden en ons het liefst nog versterken.”

Kuijt maakte in 2015 zijn rentree als speler bij Feyenoord en hing twee jaar later zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De voormalig aanvaller ging in 2018 aan de slag als hoofdtrainer van Feyenoord Onder 18 en liep vervolgens in anderhalf jaar tijd op veel plekken in de organisatie van Feyenoord mee. In februari 2021 besloten de Rotterdammers echter zijn contract te ontbinden. Kuijt sprak zich later in negatieve zin uit over Martin van Geel, die hem een baan als hoofdtrainer had beloofd bij de Rotterdamse club.

Bij Feyenoord was Kuijt eerst in beeld als opvolger van Giovanni van Bronckhorst. Nadat de club vervolgens voor Dick Advocaat koos, werd hij in de wandelgangen genoemd als potentiële opvolger van de 74-jarige trainer. De keuze viel echter op Arne Slot, die overkwam van AZ. Bij ADO Den Haag begint Kuijt aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Naast jeugdtrainer bij Feyenoord fungeerde hij ook als assistent bij Quick Boys in Katwijk, de club waar hij doorbrak als voetballer. Afgelopen seizoen was hij bij RTL 7 te zien als analist bij Champions League-wedstrijden.