Witte rook aanstaande: Pogba kiest voor terugkeer op (tweede) oude nest

Donderdag, 2 juni 2022 om 11:41 • Tom Rofekamp

Paul Pogba is een haar verwijderd van een terugkeer bij Juventus, weet GOAL. De middenvelder schermde in het licht van zijn transfervrije vertrek bij Manchester United met interesse van meerdere topclubs, maar kiest nu toch voor een tweede dienstverband in Turijn. Pogba gaat naar verluidt voor drie jaar tekenen, tegen een jaarsalaris van net iets meer dan 7.5 miljoen euro netto.

Manchester United maakte woensdag via de officiële kanalen bekend dat Pogba de club voor de tweede maal transfervrij zou gaan verlaten. Pogba vertrok in 2012 ook al voor niets naar Juventus, waar hij de beste periode uit zijn carrière beleefde. United besloot een gigabedrag van 106 miljoen euro op tafel te leggen en zijn verloren zoon terug te halen, waarmee deze toentertijd de duurste speler ter wereld werd. In zijn zes seizoenen sinds zijn terugkeer wist Pogba zijn transfersom echter nooit volledig waar te maken. De Fransman neemt daardoor wederom afscheid en krijgt volgens de Daily Mail een loyaliteitsbonus van liefst 4,5 miljoen euro mee.

Meerdere topclubs zouden azen om de boomlange middenvelder binnen te halen. Pogba zelf wees een pikante overstap naar Manchester City al van de hand. Volgens The Times was de 91-voudig international in de smaak gevallen bij Josep Guardiola; The Athletic rapporteerde dat Pogba geen trek had in een 'verraderlijk' plan. The Athletic schreef overigens ook dat Paris Saint-Germain de beste papieren zou hebben om Pogba binnen te halen. Nu lijkt Juventus er toch met zijn oude bekende aan te haal te gaan.

De leegloop bij Manchester United neemt zeker op het middenveld drastische vormen aan. Naast

Pogba hebben the Red Devils ook officieel het afscheid van zowel Jesse Lingard als Juan Mata wereldkundig gemaakt. Eerstgenoemde verlaat de club na meer dan twintig jaar en voert al gesprekken met West Ham United, waarvoor hij in het seizoen 2020/21 nog op huurbasis uitkwam. Mata speelt sinds 2014 al in het rode tricot van United, sinds hij voor 44,7 miljoen de overstap maakte van Chelsea.