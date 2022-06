Kersverse Ajax-debutant kiest onverwachts voor toekomst bij FC Groningen

Donderdag, 2 juni 2022 om 11:04 • Tom Rofekamp

Liam van Gelderen maakt de overstap naar FC Groningen. De 21-jarige verdediger komt over van Ajax en tekent voor vier jaar bij de Trots van het Noorden. Van Gelderen, die nog een contract tot medio 2023 had in Amsterdam, stond in de belangstelling van meerdere subtopclubs, maar kiest dus nu voor een dienstverband bij de nummer twaalf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

Van Gelderen transfereerde zeven jaar geleden naar De Toekomst vanuit de jeugd van AZ. De verdediger speelde de voorbije jaren zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong Ajax, waar hij vanaf het seizoen 2018/19 tot 58 wedstrijden kwam. Eind april was het tijd voor zijn debuut in het eerste elftal: Van Gelderen mocht 45 minuten meedoen tegen NEC (0-1), als vervanger van de geblesseerde Perr Schuurs. Daar kwamen nog elf minuten bij in de seizoenafsluiter tegen Vitesse (2-2).

Meerdere subtopclubs hengelden naar de diensten van Van Gelderen, al is het niet bekend om welke clubs het gaat. FC Groningen betaalt naar verluidt 450.000 euro voor de jongeling; Ajax heeft daarnaast ook een doorverkooppercentage van 20 procent bedongen. Voor komend seizoen haalden de Noorderlingen Nordin Musampa ook al (transfervrij) op uit Amsterdam. Kaj Sierhuis, Azor Matusiwa, Deyovaisio Zeefuik en Nerayso Kasanwirjo bewandelden in recente tijden eveneens dezelfde weg. Ook Damil Dankerlui heeft een verleden bij de Amsterdammers.