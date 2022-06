Sven Botman gaat in op keuze van Van Gaal voor Bruno Martins Indi

Donderdag, 2 juni 2022 om 10:26 • Laatste update: 11:11

Sven Botman meldde zich na een teleurstellend seizoen met Lille OSC weer bij Jong Oranje. De aanvoerder van de Nederlandse beloftenploeg werd tiende in Frankrijk en wist de titel van het jaar daarvoor dus niet met succes te verdedigen. Ook werd hij niet opgeroepen voor het 'grote' Oranje, waar Bruno Martins Indi wel een uitnodiging kreeg van bondscoach Louis van Gaal. Botman laat zich uit over of hij zichzelf rijp acht voor een uitverkiezing en gaat tevens in op de keuze voor zijn concurrent.

"Ja, ik denk dat ik daar wel heen kan", reageert Botman op de vraag van het Algemeen Dagblad of hij over het gewenste niveau voor het Nederlands elftal beschikt. "Maar ik moet nog een hoop leren. Bij Oranje lopen goede verdedigers. Als er een of twee wegvallen hoop je dat natuurlijk op te kunnen vullen. Maar dat komt hopelijk nog. Ik ben gewoon geduldig en hopelijk kan ik ooit een vaste waarde zijn in het team.” Over de verkiezing van Martins Indi, die voor het op papier toch lager aangeschreven AZ uitkomt, is Botman bondig: “Dat is de keuze van de bondscoach.”

Botman schoot uit de startblokken in zijn eerste jaar bij Lille: met les Dogues werd hij verrassend kampioen van Frankrijk. Dit seizoen bij de Fransen eindigde teleurstellend met een tiende plaats op de eindklassering van de Ligue 1. Volgens Botman is het vertrek van veel spelers een reden hiervoor. “Het is niet het seizoen geworden wat we voor ogen hadden. Dat heeft veel redenen. In de competitie was het echt niet goed genoeg. Ook veel spelers gingen de deur uit. Je weet het nooit als je met een selectie begint, maar uiteindelijk is deze te klein gebleken.”

De jeugdinternational erkent dat dit waarschijnlijk zijn laatste seizoen is geweest in Rijsel. Botman al een lange tijd hevig gelinkt aan een transfer. Vorig seizoen ketste een transfer naar AC Milan nog af en in de winter wilde Lille niet meewerken aan een transfer naar Newcastle United. Deze zomer zijn de Milanezen weer in de markt voor de linkspoot en Botman heeft er veel vertrouwen in dat het nu wel goedkomt. “Het is de bedoeling dat ik een stap ga maken, ja. De gesprekken lopen nu en dat gaat goed. Ik hoop dat de transfer voor volgend seizoen nog rondkomt, het liefst voor de voorbereiding.”