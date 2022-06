‘Willem Janssen neemt nieuwe trainer VVV mee vanaf FC Utrecht’

Donderdag, 2 juni 2022 om 10:05 • Laatste update: 10:28

Rick Kruys staat voor een nieuwe trainersklus bij VVV-Venlo. De interim-trainer van FC Utrecht heeft met zijn aanpak indruk gemaakt op de nieuwe technische manager van de club, Willem Janssen. Janssen was in zijn tijd bij Utrecht jarenlang aanvoerder, waarvan het laatste seizoen gedeeltelijk onder Kruys. Voor zijn functie als interim-trainer van de Domstedelingen, was Kruys vanaf 2018 assistent van meerdere hoofdcoaches bij de club.

VVV-Venlo is op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Jos Luhukay. De club uit Limburg werd tiende in de Keuken Kampioen Divisie en maakte geen enkel moment aanspraak op promotie. Ondanks dat Luhukays contract in januari nog met een extra seizoen werd verlengd, besloten de Limburger en VVV de samenwerking met wederzijds goedvinden vroegtijdig stop te zetten. Luhukay zou onder meer onder vuur liggen in de spelersgroep en in de clinch liggen met hoofd jeugdopleiding Roger Bongaerts.

Daarmee kwam er een vroegtijdig einde aan Luhukays eerste Nederlandse dienstverband. Tijdens zijn spelerscarrière debuteerde de oud-middenvelder ook al voor VVV, in wiens shirt hij tot 95 duels kwam. Na omzwervingen bij (het voormalige) SVV en RKC Waalwijk streek Luhukay neer in Duitsland, waar hij ook zijn spelerscarrière beëindigde. Zijn grootste successen als trainer beleefde hij bij Gladbach en Hertha, waar hij kampioen werd in de 2. Bundesliga.

Volgens De Limburger zijn de eerste gesprekken tussen Kruys en VVV reeds gevoerd. Kruys nam eind maart bij Utrecht het stokje over van de ontslagen René Hake. Hij werd na tegenvallende resultaten ontslagen in de Galgenwaard. Kruys was zestig wedstrijden assistent van René Hake en daarvoor assisteerde hij John van de Brom, Dick Advocaat en Jean-Paul de Jong in de Domstad. De voormalig speler van Utrecht zou komend seizoen sowieso niet als hoofdtrainer aan het roer staan bij zijn huidige werkgever. Henk Fraser kwam over van Sparta Rotterdam en tekende een contract tot 2025. Mocht de deal met VVV niet doorgaan, zal Kruys normaal gesproken het seizoen beginnen als assistent van Fraser.