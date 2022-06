‘Dortmund loopt topprioriteit mis en schuift Haller omhoog op verlanglijstje'

Donderdag, 2 juni 2022 om 09:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:02

Newcastle United heeft Hugo Ekitike binnen. Volgens diverse Franse media betalen the Magpies liefst 36 miljoen euro (plus 10 miljoen aan eenvoudig te behalen bonussen en een doorverkooppercentage van 15 procent) aan Stade Reims voor het negentienjarige supertalent. Ekitike was ook topprioriteit om de aanval van Borussia Dortmund van nieuw elan, maar de Duitse club zal nu zijn focus moeten verleggen. Volgens journalist Manuel Veth van Transfermarkt wordt Sébastien Haller daarom de nieuwe nummer één op het prioriteitenlijstje.

Ekitike, die in zijn enige volledige seizoen in de Ligue 1 goed was voor 10 doelpunten in 24 competitiewedstrijden, werd al enige tijd begeerd door Newcastle en gaat de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden. Het record staat momenteel nog op naam van Joelinton, die in het seizoen 2019/20 overkwam van TSG Hoffenheim (44 miljoen euro). Afgelopen winter stootte Bruno Guimarães zijn collega-Braziliaan met 42,1 miljoen nét niet van de troon; Ekitike doet dat met bijna 50 miljoen wél.

Dortmund, dat met de komst van recordaankoop Karim Adeyemii de aanvalsbezetting al versterkte, wil echter nog meer om Erling Braut Haaland te doen vergeten. Haller wordt door het mislopen van Ekitike de gedroomde aanwinst. De spits van Ajax is één van de twee namen die komend seizoen in het Signal Iduna Park actief moest zijn, naast Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart). Namen van beide heren zingen echter ook rond in Bayern München, dat in moet spelen op de vertrekwens van aanvalsleider Robert Lewandowski.

Half mei maakte Sport1 de interesse van Dortmund in Haller al bekend. De topscorer van het afgelopen Eredivisie-seizoen mag naar verluidt voor 35 miljoen euro vertrekken bij Ajax, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. Volgens de Duitse televisiezender moet Dortmund wel eerst iemand van de hand doen, waarbij de naam van verdediger Manuel Akanyi naar voren komt. In december was er volgens BILD ook al interesse vanuit het Rührgebied, maar werd deze nooit concreet.