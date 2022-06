Daley Blind introduceert Erik ten Hag op website Man United in één woord

Donderdag, 2 juni 2022 om 08:29

Daley Blind ging wegens de opname van een documentaire over zijn leven als prof langs bij de mediakanalen van zijn oude club Manchester United. De 32-jarige verdediger was daar erg te spreken over Erik ten Hag. Blind werd uitgenodigd om te praten over wat Manchester United kon verwachten van zijn nieuwe trainer. Blind was louter positief over de man met wie hij bij Ajax vier seizoenen samenwerkte, en vatte het op karakteristieke wijze samen: "Controlfreak.”

De ex-verdediger annex middenvelder van the Red Devils werd gevraagd naar wat de trainer dan zo speciaal maakt. “Hij wil wel echt aanvallend voetbal spelen, dat is ook waar Manchester United voor staat. Hij weet wat hij wil en weet ook precies hoe hij dat op het team moet overbrengen. Alle neuzen in dezelfde richting met dezelfde winnaarsmentaliteit. Want daar win je prijzen mee”, concludeert Blind, die zelf vier seizoenen speele voor de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen. In die vier seizoenen kwam hij daar tot negentig wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook werd Blind expliciet gevraagd naar hoe Ten Hag is als mens, gegeven het feit dat de Tukker op zijn eerste dag de hele club langsging om zich aan alle medewerkers voor te stellen en tijd vrijmaakte voor iedereen. “Hij is ook heel sociaal", luidt Blinds oordeel. "Hij weet dat elke medewerker belangrijk is en dat iedereen bij het winnaarsgevoel betrokken moet worden. Hij is ook wel een echte controlfreak en wil dus overal opzitten. Maar op dit niveau is dat wel een speciale kwaliteit die je moet hebben."

Ten Hag was vijf seizoenen hoofdtrainer van Ajax, daarvoor stond hij in dezelfde functie aan het roer bij FC Utrecht, Go Ahead Eagles en het tweede elftal van Bayern München. De 52-jarige oefenmeester werd met Ajax twee keer landskampioen, haalde de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League. De geboren Haaksbergenaar tekende een contract tot en met 2025 in Manchester, met een optie voor nog een jaar.