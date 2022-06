Job Knoester onthult de flink denigrerende bijnaam van Dirk Kuijt in Den Haag

Donderdag, 2 juni 2022 om 08:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:08

Volgens Job Knoester gaat het een lastig karwei worden voor Dirk Kuijt om het publiek bij ADO Den Haag voor zich te winnen. De advocaat - zelf woonachtig in de politieke hoofdstad - weet bij Vandaag Inside te onthullen dat de kersverse hoofdtrainer van ADO nú al bijnamen heeft gekregen in Den Haag. Knoester zelf heeft ook maar weinig fiducie in succes voor Kuijt.

Dinsdag werd wereldkundig dat Kuijt vanaf eind juni het stokje over zou nemen van Giovanni Franken bij van ADO. Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer van een profclub. Knoester stelt bij Vandaag Inside dat 'het bijnamenballetje' al snel begon te rollen in Den Haag. "Ik heb voorbij horen komen: 'Haagse Spuitertje', of 'Barbie'." "Haagse Spuitertje?", reageert presentator Wilfred Genee stomverbaasd. "Ja, hij heeft toch alles volgespoten?", refereert Knoester aan de geruchten over Kuijts botoxgebruik. "Als het even misgaat hoor ik de spreekkoren al. Dat liedje van I'm a Barbie girl."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Begin 2021 sloeg de media op hol toen Kuijt met een ogenschijnlijke cosmetische ingreep op televisie verscheen.

De strafrechtspecialist kan maar weinig begrip opbrengen voor de aanstelling van Kuijt in Den Haag. "Bij ADO wil je een trainer met ervaring en iemand die sterk in zijn schoenen staat. Dat is Barbie niet. Ik denk dat hij de Kerst niet gaat halen. Hij heeft ook Edwin Grünholz (assistent-trainer, en tijdens zijn spelerscarrière meermaals actief geweest voor FC/ADO Den Haag) eruitgegooid. Dat is een icoon in Den Haag. Ik begrijp het gewoon niet zo goed."

Johan Derksen sluit zich aan bij het standpunt van zijn tafelgenoot. "Een directeur heeft Kuijt aangesteld"', weet de analist te melden, "en een Spanjaard die er namens de Amerikaanse eigenaar is. Die heeft waarschijnlijk nog nooit van Kuijt gehoord. Het is waarschijnlijk op basis van een bekende naam, een frisse wind waaien, je kent dat gelul wel. Maar dat is toch geen personeelsbeleid?" Knoester brengt de slotsom: "Ik denk dat ADO ondanks wat er gebeurd in de Eredivisie moet terugkeren en dit is een gok. Dit is een risico."